Abinader reitera: "Haití es un problema para la región, lo sabemos y nos estamos protegiendo"

El presidente Luis Abinader respondió este lunes a las recientes declaraciones del Gobierno haitiano, que responsabiliza a países como República Dominicana, Estados Unidos y Colombia del tráfico ilegal de armas y drogas que alimenta la violencia en Haití.

Durante LA Semanal con la Prensa, el mandatario dejó clara su postura sobre la crisis del vecino país, al señalar: "Haití es un problema para la región, nosotros lo sabemos y nos estamos protegiendo".

Al ser preguntado sobre su parecer acerca de las declaraciones de funcionarios haitianos que habrían pedido a la comunidad internacional cambiar la narrativa sobre su país, argumentando que "Haití no representa un peligro para la región",

Abinader cuestionó esa posición y dijo: "¿No representa un peligro en la región y ellos están haciendo oficinas allá en Cabo Haitiano por si acaso tienen alguna dificultad?".

"Ellos tienen que dejar de echarle la culpa a otros países y enfrentar sus problemas" Luis Abinader, presidente dominicano “

Visiblemente molesto, prosiguió: "¿No hay problema en Haití entonces? ¿No hay problemas de seguridad? ¿No los hay? Es un invento de todos entonces", dijo de forma irónica.

Abinader también criticó lo que calificó como una tendencia histórica de Haití de culpar a otros países por sus crisis internas.

"Ellos lo que tienen que hacer es enfrentar su problema. Que resuelvan sus problemas. Nosotros lo que estamos tratando es de llamar la atención sobre los problemas que (ellos) tienen", manifestó el presidente.

Seguridad nacional

Abinader afirmó que su Gobierno está enfocado en proteger la seguridad nacional y que continuará tomando todas las medidas necesarias.

"Ellos tienen un problema grave allá (en Haití) y nosotros tenemos que responder, y yo respondo por la seguridad dominicana y seguiremos tomando todas las medidas de lugar", sostuvo el jefe de Estado.

Además, recordó que desde septiembre de 2021 su gestión ha venido interviniendo ante la comunidad internacional. Dijo que se ha hablado sobre la "somalización de Haití", e incluso expresó que desde Haití "deberían darnos las gracias" por las constantes intervenciones de la República Dominicana ante la comunidad internacional por la crisis haitiana.

Abinader pide pruebas

El presidente Abinader afirmó que lo que se ha visto es que ha entrado droga desde Haití hacia la República Dominicana, especialmente marihuana.

Pidió que se presenten pruebas de cualquier acusación, ya que situaciones como estas pueden ocurrir en cualquier frontera.

Con respecto al tema de las armas, señaló: "Nosotros no producimos armas". Añadió que en República Dominicana las armas son más caras que en Haití.

"Si ellos nos presentan pruebas, nosotros actuamos. Ahora bien, nosotros también podemos presentar miles de pruebas de dirección diferente en ese sentido", sostuvo.

Planteamiento haitiano

La declaración de Abinader se produce en respuesta directa a las afirmaciones realizadas por el Gobierno haitiano el pasado jueves ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), en un simposio de alto nivel sobre la crisis de seguridad que afecta al país caribeño.

El ministro de Defensa, Jean Michel Moïse, advirtió que, aunque Haití no fabrica armas ni municiones, su territorio está inundado de armamento pesado introducido por redes criminales transnacionales.

"Estamos enfrentando una guerra con armas que no producimos y municiones que no compramos", señaló. Agregó que la inseguridad haitiana no puede analizarse sin considerar este flujo regional delictivo.

Las autoridades haitianas no negaron los problemas estructurales internos —corrupción, instituciones debilitadas, pobreza extrema— pero insistieron en que el crimen organizado internacional ha profundizado la crisis al dotar a las pandillas locales de una capacidad militar inédita.