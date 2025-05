Defienden proyecto de ley para convertir a Verón–Punta Cana en municipio

Autoridades provinciales, distritales y representantes comunitarios se han manifestado firmemente a favor del proyecto de ley que busca elevar al distrito municipal de Verón–Punta Cana a la categoría de municipio, alegando que la zona cumple con todos los requisitos legales y necesita mayor autonomía para enfrentar su vertiginoso crecimiento.

Este distrito municipal turístico forma parte del municipio de Higüey, en la provincia La Altagracia.

Juan Acosta, presidente de la Junta de Vecinos del Polígono Uno en Verón–Punta Cana, hizo un llamado a las autoridades y a la comunidad en general para impulsar esta iniciativa.

Enfatizó que el desarrollo de la zona turística más importante del país se ve limitado por la centralización de los recursos en Higüey, lo que impide la mejora de servicios básicos, como el asfaltado de calles, alumbrado, aceras, contenes, suministro de caliche y recolección eficiente de basura.

"Si Verón fuera municipio, tendríamos más calles asfaltadas, más alumbrado, más aceras y contenes, y más caliche para las calles", afirmó Acosta. Asimismo, mencionó que se podrían construir más centros comunales, parques adecuados, canchas deportivas, estadios de béisbol, entre otros.

Uno de los aspectos más importantes, según Acosta, es la descentralización de los servicios públicos. "Dejaríamos de viajar a Higüey para los servicios públicos", señaló, destacando que Verón tendría su propio Palacio de Justicia, Comedores Económicos, oficinas del Instituto Nacional de Estabilización de Precios (Inespre), oficinas de Supérate y cobertura de Senasa, entre otras instituciones estatales.

El líder comunitario también denunció que los recursos generados en Verón no se quedan en la comunidad: "Aquí, los recursos que entran se dividen; en Verón nos quedamos con el 50% y el otro 50% se va para Higüey, y ellos a nosotros no nos devuelven nada". Según Acosta, el principal obstáculo no es la oposición de la población, sino la renuencia de Higüey a aceptar que "tarde o temprano tiene que vivir sin los impuestos de Verón".

Acosta aseguró que la comunidad ha cumplido con todos los criterios para ser municipio desde hace años y que las juntas de vecinos, junto al senador Rafael Barón Duluc y otros actores, seguirán defendiendo la causa.

Informó que se están realizando reuniones para coordinar acciones y que en los próximos días se espera un encuentro con el senador Barón Duluc para conocer la fecha en que se presentará la propuesta ante el Senado.

"No queremos más palabras, queremos actuación. Y esperamos que como mucho esa medida sea conocida en un mes", advirtió Acosta, agregando que, de no haber un compromiso claro, las juntas de vecinos saldrán a las calles de forma organizada y pacífica para exigir sus derechos.

La Ley 368-22: una realidad jurídica

El senador Rafael Barón Duluc (Cholitín) aportó una perspectiva jurídica clave al debate, al destacar el impacto de la Ley 368-22 de Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos. Esta legislación otorga autonomía en planificación urbana a los distritos municipales con más de 15,000 habitantes, como es el caso de Verón–Punta Cana, cuya población supera los 200,000 residentes.

"La ley establece que los fondos para planificación y desarrollo urbano deben ser manejados directamente por el distrito municipal," explicó el legislador, indicando que esto representa una ruptura con el modelo histórico que permitía al Ayuntamiento de Higüey administrar los recursos de todo el municipio, incluidos los de Verón.

Según Barón Duluc, esto implica que el debate sobre la elevación de Verón a municipio pierde fuerza en el plano fiscal y administrativo, ya que la autonomía operativa está garantizada por la ley. "Lo único que queda por resolver es el reconocimiento formal como municipio, lo cual sería más un acto de justicia institucional que una necesidad operativa", aseguró.

El senador también advirtió que Higüey deberá reorganizar su estructura presupuestaria, pues ya no podrá recibir los fondos que legalmente corresponden a Verón. A su juicio, la lucha debe enfocarse en que el Gobierno Central compense a Higüey por los recursos que dejará de percibir. "No se trata de pelear contra la ley, sino de aplicar su espíritu con equidad y justicia interterritorial," concluyó.

Vocales de la Junta Distrital de Verón–Punta Cana

Los vocales de la Junta Distrital de Verón–Punta Cana, Marcel Flores y Dionisio López, coincidieron en que es urgente la elevación a municipio de la comunidad.

Flores fue enfática en su rechazo a cualquier intento de obstaculizar el proyecto: "No vamos a permitir bajo ninguna circunstancia que entorpezcan la elevación a municipio. Tenemos todas las cualidades para hacerlo y así será. Está bueno de vivir a costilla de este pueblo pujante".

Dirigiéndose a los senadores y diputados, Flores recordó que muchos de ellos pidieron el voto en Verón prometiendo apoyo a la iniciativa: "No queden en la historia de este pueblo como mentirosos y traidores".

Por su parte, Dionisio López reafirmó su compromiso con la causa, señalando que la comunidad está preparada para defender su derecho al desarrollo en cualquier circunstancia.

Sostuvo que Higüey no solo pretende seguir disponiendo de los recursos generados en Verón–Punta Cana, sino también continuar ejerciendo control sobre el territorio, imponiendo decisiones y obras que, lejos de beneficiar, resultan perjudiciales para el desarrollo que la comunidad aspira alcanzar.

López indicó que actualmente Verón–Punta Cana se encuentra sumida en el caos y la arrabalización, con servicios básicos insuficientes para atender a su creciente población. A su juicio, los recursos que recibe la zona son escasos y no permiten cubrir las necesidades reales del territorio.