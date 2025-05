Concejo de Regidores de Higüey rechaza disolución unilateral de acuerdo con Verón-Punta Cana

Representantes del Concejo de Regidores del municipio de Higüey , durante la rueda de prensa en la que advirtió que el acuerdo de mancomunidad con Verón-Punta Cana no puede ser disuelto de forma unilateral, este 27 de mayo de 2025. ( FUENTE EXTERNA )

El Concejo de Regidores del municipio Higüey, de la provincia La Altagracia, advirtió este martes que el acuerdo de mancomunidad suscrito en 2014 con la Junta Distrital de Verón-Punta Cana no puede ser disuelto de manera unilateral.

Durante una rueda de prensa, el presidente del Concejo, Josías Castillo, afirmó que el acuerdo de colaboración 50/50 entre ambas demarcaciones solo puede quedar sin efecto mediante un consenso entre las partes o a través de una decisión judicial, en caso de que no se llegue a un entendimiento.

"El artículo 74 de la Ley 176-07 establece claramente cómo los ayuntamientos pueden dejar sin efecto un acuerdo de mancomunidad. No se trata de una decisión que pueda tomarse de forma individual", precisó Castillo.

El regidor también enfatizó que los desarrolladores y ciudadanos interesados en cambios de uso de suelo en el distrito Verón-Punta Cana deben acudir al Ayuntamiento de Higüey, ya que es la única entidad legalmente facultada para aprobar dichas modificaciones.

Explicó que las oficinas de planeamiento urbano solo pueden otorgar permisos tras la aprobación del Concejo de Regidores.

Asimismo, Castillo criticó que la Junta Distrital de Verón-Punta Cana invoque la Ley 368-22 como argumento para gestionar de forma independiente los cambios de uso de suelo, cuando dicha legislación aún no está plenamente vigente por falta de su reglamento de aplicación.

"Los vocales de las juntas distritales no tienen competencia legal para autorizar estos cambios. Es una facultad exclusiva del Concejo de Regidores del municipio al que pertenece el distrito, en este caso, Higüey", reiteró.

Llamado a la institucionalidad

Castillo hizo un llamado a los directores distritales de Verón-Punta Cana y La Otra Banda a abstenerse de permitir que sus oficinas de planeamiento urbano emitan permisos sin la debida aprobación municipal.

"El único Concejo de Regidores existente es el del municipio Higüey. Las demás estructuras son juntas de vocales y no poseen las mismas atribuciones legales", subrayó.

En cuanto a la supuesta notificación de la Junta Distrital de Verón-Punta Cana sobre la disolución del acuerdo, Castillo aclaró que hasta el momento no han recibido ningún documento formal. No obstante, señaló que incluso si se llegara a emitir dicha notificación, esta no tendría efecto legal por sí sola.

"Notificar de manera unilateral no anula un acuerdo firmado por ambas partes. Cualquier disolución debe ser acordada mutuamente o sometida ante el tribunal competente", afirmó.

Llamado al diálogo

El regidor Jefferson Castillo se sumó a las declaraciones, abogando por el diálogo y la búsqueda de consenso entre las autoridades locales.

"Hacemos un llamado a la prudencia de los líderes de la provincia. Es momento de poner los intereses colectivos por encima de los individuales y preservar la institucionalidad de La Altagracia", expresó.

Invitación a la ciudadanía

Finalmente, el Concejo de Regidores invitó a la ciudadanía a participar en la vista pública que se celebrará el próximo jueves 29 de mayo, a las 10:00 de la mañana, en el Obispado de Higüey. En dicha actividad se abordará el proyecto que propone elevar a Verón-Punta Cana a la categoría de municipio.