Participación Ciudadana presenta diagnóstico y propuestas para la reforma del sistema electoral

Gustavo Oliva, politólogo y sociólogo, en la presentación del estudio: "Diagnóstico del sistema electoral y de partidos de la República Dominicana: propuestas para la reforma de las Leyes No. 33- 18 de Partidos y No. 20-23 del Régimen Electoral" este miércoles 18 de junio de 2025. ( DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA )

Este miércoles, el movimiento no partidista Participación Ciudadana presentó el estudio titulado "Diagnóstico del sistema electoral y de partidos de la República Dominicana: propuestas para la reforma de las Leyes No. 33-18 de Partidos y No. 20-23 del Régimen Electoral".

La investigación analiza críticamente las debilidades estructurales del sistema político-electoral y propone reformas sustanciales orientadas a fortalecer la democracia.

El informe, elaborado por el politólogo y sociólogo Gustavo Alejandro Oliva Álvarez, combina análisis técnico con consultas a actores clave e insumos de opinión pública.

El diagnóstico también identifica problemas persistentes como el clientelismo, la sobrerrepresentación de mayorías, el debilitamiento de la democracia interna en los partidos, la opacidad del financiamiento político, la inequidad en el acceso a los medios y la falta de aplicación efectiva de sanciones electorales.

También destaca el bajo nivel de confianza ciudadana en los partidos y la necesidad de profesionalizar su funcionamiento.

Frente a estos desafíos, el estudio propone reformas que incluyen:

Rediseñar el método de asignación de escaños para asegurar una representación más equitativa.

Fortalecer los mecanismos de fiscalización del financiamiento político.

Exigir mayor transparencia en las encuestas y campañas.

Garantizar la observación electoral en todas las etapas del proceso.

Democratizar y modernizar el funcionamiento interno de los partidos políticos.

Esta investigación forma parte del proyecto "Observación Electoral y Participación Política de las Mujeres y los Jóvenes", que desarrollan Participación Ciudadana y el Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF), con el objetivo de contribuir al fortalecimiento institucional y a la calidad democrática del país.

Sobre el investigador

El politólogo y sociólogo Gustavo Alejandro Oliva Álvarez es doctor en Ciencia Política y Máster en Gobierno y Políticas Públicas, Oliva cuenta con más de 15 años de experiencia en investigación aplicada sobre políticas públicas, comportamiento electoral y estrategias de gobernanza democrática. Ha trabajado como consultor para organismos internacionales, embajadas y entidades del Estado dominicano.