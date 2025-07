Abel Martínez denuncia falta de cupo en escuelas y tilda la situación de "vergonzosa"

El excandidato presidencial del Partido Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez, denunció este martes falta de cupos en escuelas públicas, calificando la situación como "vergonzosa, indignante y una muestra del deterioro institucional del país".

A través de una nota de prensa, Martínez expresó su preocupación ante las múltiples quejas de padres que no han podido inscribir a sus hijos.

Afirmó que esta realidad es consecuencia directa de la falta de planificación, del colapso del sistema educativo y de una política migratoria descontrolada.

"Es inaceptable que los hijos de dominicanos no puedan acceder al derecho básico de una educación pública, mientras se permite una apertura irresponsable a inscripciones masivas de indocumentados y nacionales haitianos, muchos de los cuales ni siquiera se inclinan ante nuestra bandera", expresó el también exalcalde de Santiago.

Retroceso del sistema educativo

A su juicio, el sistema educativo ha retrocedido alarmantemente, debido a la improvisación gubernamental y a la ausencia de políticas educativas modernas.

Señaló que, en lugar de avanzar hacia una educación orientada a la tecnología, la ciencia y la preparación laboral, el país está sumido en un retroceso estructural.

Durante su campaña presidencial, Martínez propuso una transformación profunda del sistema educativo, basada en los siguientes pilares:

Fortalecimiento de la educación técnica desde el nivel medio, incluyendo áreas como programación, robótica, energías renovables y electrónica.

Modernización del currículo nacional, priorizando las disciplinas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas).

Auditoría y regulación de las inscripciones escolares, garantizando que primero se asegure el acceso de los niños dominicanos a la educación pública.

Establecimiento de controles migratorios más rigurosos, para evitar que un sistema ya colapsado termine perjudicando a los ciudadanos del país.

"El Gobierno no puede seguir fallándole a nuestros niños. La educación no puede ser víctima de la dejadez ni del chantaje. Este país merece más, y no vamos a callar ante este desastre", concluyó Martínez.