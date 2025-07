Luis Abinader en LA Semanal: "Yo me hago mis chequeos médicos aquí"

El presidente de la República, Luis Abinader, reafirmó este lunes su apuesta a la calidad de la medicina local, asegurando que sus revisiones preventivas las hace en el país sin necesidad de viajar al extranjero para someterse a chequeos médicos cada cierto tiempo.

El mandatario aseguró que su salud se encuentra en buen estado.

"Yo me hago mis chequeos médicos aquí, de toda la vida, yo me hago un estudio cada cuatro meses. Gracias a Dios, todo bien, en caso de que haya algo particular, puede estar seguro que lo voy a informar", dijo durante LA Semanal con la Prensa.

En tono jocoso, afirmó que una de las críticas que le hace su esposa Raquel Arbaje es que no aparta 60 minutos de su agenda para ejercitar su cuerpo.

Viaje a Montana

El comentario surgió tras ser cuestionado sobre el viaje que realizó el pasado jueves 17 de julio hacia Montana, Estados Unidos, donde participó en un foro de líderes empresariales, donde se le preguntó si aprovechó la visita para someterse a algún análisis médico, acción que fue negada por Abinader.

Esta actividad, estrictamente privada, contó con la presencia de otros líderes de América Latina, así como de inversionistas, científicos, políticos, artistas y expertos en tecnología, ciencia y arte, incluyendo a otros jefes de Estado, reyes, príncipes herederos al trono y empresarios de alto nivel de los Estados Unidos.

"Fue un encuentro de pensamiento al cual fui invitado desde hace tres años", aclaró.

"Es muy importante que una representación de República Dominicana esté allá, informando de las oportunidades que tiene el país de inversión. Algunos de ellos han invertido en el país", agregó.

El presidente resaltó que el encuentro sirvió como un medio de contacto con el sector tecnológico y financiero para intercambiar ideas, planes y proyectos a futuro.

"Fue un encuentro muy positivo, tanto a nivel personal pero especialmente a nivel de país", concluyó.