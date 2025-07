"No tengo duda: voy a ser el candidato del PLD", dice Francisco Javier

El aspirante presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Francisco Javier García, criticó el deterioro del sistema de salud pública bajo la gestión del gobierno del PRM, al señalar que "los hospitales públicos hoy se han convertido en la verdadera casa del terror para miles de dominicanos".

Durante un encuentro con dirigentes y profesionales del área de la salud, García reafirmó su firme decisión de aspirar a la candidatura presidencial por el PLD.

"No tengo la menor duda de que seré el candidato, pero estoy aún más seguro de que seré el próximo presidente de la República Dominicana", afirmó.

Denuncia situación del sistema de salud

El dirigente político denunció que "el sistema de salud dominicano ha sido llevado a cuidados intensivos. El que quiera saber cómo está un hospital público hoy, solo tiene que entrar y verá un panorama de abandono, precariedad y desesperanza".

"El problema no está en el sector salud, sino en quien dirige los destinos del país. Este gobierno del PRM ha puesto el país en reversa y ha convertido en retroceso lo que durante años construimos desde el PLD con inversión, planificación y visión de futuro", subrayó.

García refirió que, durante los gobiernos del PLD, el sector salud experimentó un período de avances significativos, con una profunda inversión en infraestructura, equipamiento y recursos humanos.

Afirmó que "todo lo que se había logrado hay que recuperarlo. Este es un gobierno que promete y no cumple, que falsea estadísticas y que no conoce el drama que vive la gente cuando acude a un hospital".

"Aspiro a la Presidencia de la República porque estoy claro de que, si no es para dejar una huella importante en el país, mejor no voy. Y uno de los principales retos que tenemos por delante es devolverle dignidad y calidad al sistema de salud. El que no tiene salud es un candidato a morir", expresó.

García también anunció que esta es solo la primera de muchas actividades con las que recorrerá el país, escuchando a los profesionales de la salud y conociendo de primera mano las condiciones en cada provincia y municipio.

"Me gustaría que trabajemos juntos un diagnóstico completo del sistema de salud y darlo a conocer al pueblo dominicano. El compromiso es de todos, y quienes me ayuden a diagnosticar la situación también me acompañarán a resolverla", indicó.

Reafirmó que su candidatura representa un proyecto colectivo.

"Ustedes son en quienes confío. Y juntos vamos a transformar este país. Pero lo primero que hay que hacer es sacar al PRM del poder para poder enfrentar de verdad los problemas profundos que tiene la República Dominicana. Y en ese trabajo no nos vamos a detener", concluyó.

El conversatorio

Durante el conversatorio, los galenos coincidieron en que el sistema de salud está colapsado.

"Hay niños muriendo por falta de atención. Hemos planteado reiteradamente la necesidad de establecer un verdadero sistema de atención primaria, pero el gobierno no ha ejecutado nada", expresaron.

Por otro lado, y en representación del gremio de enfermería, Orfelina Fernández denunció que "a pesar de que las enfermeras somos una pieza clave en el sistema de salud, lamentablemente el gobierno actual nos ha ignorado y olvidado".

"Necesitamos ser más apoyadas. Este gobierno nos prometió cosas que no cumplió. Estamos cansadas de promesas. Estamos aquí porque queremos escuchar a Francisco Javier, porque ya lo consideramos el próximo presidente de la República Dominicana en 2028", dijo.

El encuentro contó con la participación de más de un centenar de profesionales y técnicos del área de la salud, entre ellos la doctora Luz Herrera, expresidenta de la Asociación de Pediatría; el doctor Rafael González, titular de la Secretaría de Salud del PLD y miembro del Comité Central; el doctor Enriquillo Matos, expresidente del Colegio Médico Dominicano; la doctora Joselyn Sánchez y el doctor Adolfo Rodríguez, expresidente del Colegio Odontológico Dominicano.