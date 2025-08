El presidente Luis Abinader respondió este lunes a las críticas del expresidente Danilo Medina sobre las escuelas inconclusas y el modelo de tanda extendida, asegurando que el exmandatario "nunca conoció lo que pasó" en el departamento responsable, al que calificó como "una verdadera vergüenza en todos los órdenes".

El exmandatario aseguró ayer domingo que el gobierno había abandonado la construcción de 11 mil aulas y tenido abandonada la jornada de tanda extendida.

"Es lamentable que, por no darle continuidad al Estado, once mil aulas que dejamos a punto de concluir no se hayan terminado, y que ahora estemos retrocediendo hacia el modelo de dos tandas simplemente para poder acomodar a los estudiantes que se están quedando fuera del sistema. Eso es criminal", dijo Danilo Medina.

Durante LA Semanal con la Prensa, Abinader, al contestar una pregunta sobre el tema, dijo: "yo le voy a hacer una recomendación a él (Danilo Medina) y a los demás candidatos: cuando vayan a dar una información, traten de buscar las estadísticas reales, porque sí se puede, van y piden ver las informaciones...".

Indicó que en su gestión han aumento 800 nuevos centros educativos entre escuelas y liceos, los cuales han sido integrados a la jornada extendida. Agregó que esa cantidad de centros son unos 206 mil estudiantes aproximadamente.

También habló de las clases impartidas al destacar que han integrado al currículo escolar la asignatura de Moral y Cívica, "que en muchos casos no estaba y repetían las mismas clases que se daban en las horas de la mañana, por lo tanto, nosotros la hemos fortalecido".

Sobre las aulas

En cuanto a las aulas, Abinader dijo que las aulas en proceso de terminación dejadas por la última gestión de Medina tenían problemas legales y técnicos que dificultaban su terminación.

"Yo estoy seguro de que el expresidente Medina ni conoce ahora ni conoció... Si él se hubiera dado cuenta de que todas esas aulas, que son mucho menos de lo que se dice, tenían, cuando nos entregaron el gobierno, en promedio más de tres años detenidas por problemas legales, técnicos... Estoy seguro de que si hubiese conocido esa información, no da esas declaraciones", expresó.

"Lo que pasó con esas aulas fue una verdadera vergüenza en todos los órdenes", aseguró el presidente, señalando que en esos proyectos de construcción, "muchas escuelas no tenían el solar; otras tenían el solar, pero no el diseño; a muchas les dieron el avance, pero no tenían el solar. Una gran cantidad hemos tenido que rediseñarlas porque no tenían el diseño estructural".

En esa misma línea, recordó que cuando apenas tenía un año y medio en el poder, llevó una ley que a la que llamó "nudo legal", y aseguró que los primeros que la aprobaron fueron los mismos diputados del PLD, "que reconocieron que era un desastre, que no se podían continuar las construcciones".

También sostuvo que en uno de sus recientes recorridos inauguró una escuela en el Distrito Municipal La Sabina, municipio Constanza, que, según dijo, fue iniciada en el gobierno de Leonel Fernández, y no se había continuado durante el gobierno de Danilo, y tuvo que ser terminada en el su gobierno.

"Nosotros sí creemos en el seguimiento de Estado... Puede haber sido Balaguer que la empezó (una obra), o Leonel, o Danilo, Hipólito... eso es dinero del pueblo y tiene que continuar" Luis Abinader Presidente de la República “

Para finalizar el tema, el jefe de Estado dejó claro que es imposible continuar una escuela con problemas estructurales y puso como ejemplo, un centro educativo en Azua, que fue terminado, pero como está al lado de una cañada los estudiantes no quieren ir.

"Entonces, todo ese problema él (Danilo Medina) no lo conoce. Y lo digo con sinceridad: él no conoce lo que pasó en ese departamento", reiteró.