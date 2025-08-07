Interior y Policía reacciona a comunicado de la JCE sobre el registro civil

El Ministerio de Interior y Policía aseguró la noche de este jueves que no ha suscrito ningún acuerdo que implique funciones vinculadas al registro civil de la Junta Central Electoral (JCE).

La entidad hizo la aseveración, "ante comentarios y percepciones surgidas a raíz del comunicado emitido por la Junta Central Electoral".

Interior y Policía también aclaró que tampoco ha realizado acción alguna que pueda interpretarse como injerencia en las competencias de la JCE.

Explica reunión de Faride

"Las reuniones sostenidas con diferentes sectores sociales y profesionales forman parte de nuestra agenda habitual de escucha y diálogo, sin que ello signifique acuerdos en materias ajenas a nuestras atribuciones", adujo en un comunicado compartido en sus redes sociales.

Funciones El Registro Civil de la Junta Central Electoral (JCE) es la entidad encargada de registrar y administrar los actos del estado civil de los ciudadanos dominicanos, como nacimientos, matrimonios, divorcios y defunciones.

Reunión de Faride y los notarios

La Junta emitió un comunicado este jueves en el cual expresaba que era la única entidad encargada del "Registro Civil"del país, tal como lo establece la Constitución dominicana en su artículo 212.

Planteó, además, que "no tiene asidero constitucional ni legal acuerdo realizado entre entidades del Estado dominicano respecto al registro civil, sin la participación de la JCE, único órgano facultado por la Constitución para tales fines".

Hizo la aclaración días después de que el Colegio Dominicano de Notarios se reunió con la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, para proponerle acciones conjuntas para enfrentar "la alarmante situación de cientos de dominicanos que aún no cuentan con actas de nacimiento".