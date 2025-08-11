×
Cámara de Cuentas insta a funcionarios a completar declaración jurada antes del 14 de agosto

El organismo anunció que a partir del 18 de este mes entrará en vigor un nuevo formulario más simplificado

    Expandir imagen
    Cámara de Cuentas insta a funcionarios a completar declaración jurada antes del 14 de agosto
    La Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD). (FUENTE EXTERNA)

    La Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) instó este lunes a los funcionarios que aún no han completado su Declaración Jurada de Patrimonio, conforme a lo establecido en la ley 311-14, a presentar el formulario correspondiente a la mayor brevedad.

    La institución anunció que a partir del lunes 18 de agosto de 2025 entrará en vigor un nuevo formulario que reduce de 472 a 283 el número de campos que se deben completar y cuenta con un diseño más "amigable e intuitivo". 

    Los declarantes que están utilizando el formulario vigente deben completarlo antes del jueves 14 de agosto de 2025, precisó la Cámara de Cuentas, tras advertir que con la nueva interfaz, el usuario solo podrá ver los datos que correspondan al nuevo formulario.

    RELACIONADAS

    Llama a cumplir la ley

    El organismo reiteró, en nota de prensa, el llamado a cumplir con la Ley 311-14 sobre Declaración Jurada de Patrimonio, como parte del deber ciudadano y del compromiso con la rendición de cuentas y la gestión responsable de los recursos públicos.

    Jornadas de capacitación

    Señaló que "como parte de su compromiso con la transparencia, la ética pública y el fortalecimiento institucional" está desarrollando una serie de jornadas de capacitación y socialización a nivel nacional, orientadas a facilitar a los servidores públicos el cumplimiento adecuado de esta obligación legal.

    Dijo que para más información o asistencia técnica, los interesados pueden contactar a la Dirección de Declaraciones Juradas o acceder al portal institucional: www.camaradecuentas.gob.do.

