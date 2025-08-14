Cuatro alcaldesas sí presentaron declaración jurada de bienes

Cuatro alcaldes dominicanos, cuyo patrimonio no figura dentro del ranking realizado por este medio en la edición de ayer, en que erróneamente se informó que una de ellas, correspondiente a la funcionaria municipal de Santo Domingo Norte, Betty Gerónimo, no había sido depositada, sí registraron el documento ante la Cámara de Cuentas.

Sin embargo, imprecisiones ortográficas, que en el caso de Gerónimo fue producto de un error en su apellido en la lista publicada por la Federación Dominicana de Municipios (Fedomu), la que utilizamos para buscar la documentación en el órgano fiscalizador, provocó que no pudiéramos visualizar la misma.

En otros tres casos, se omitió el segundo apellido de los involucrados, generando que no pudiéramos acceder al documento de declaración patrimonial.

En tal sentido, el monto patrimonial de los alcaldes que declararon suma de 4,525.3 millones de pesos y no 4,463.9 millones, como se informó previamente. De igual forma, la cantidad de funcionarios municipales que presentó declaración subió a 116.

Las otras tres alcaldesas que tienen apellidos diferentes en el portal de la Cámara de Cuentas son Raquel Rosario Jorge, de Villa Tapia; Zoila Pichardo de la Cruz, de Sabana Iglesia; y Yissell Santana Alcántara, de Bánica.