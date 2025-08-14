Abinader lanza indirecta a detractores: "Hay muchos que están en política, yo estoy en trabajo"

El presidente Luis Abinader durante la inauguración de la Circunvalación de Baní, este 14 de agosto de 2025. ( DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ )

A pocos días de que el presidente Luis Abinader cumpla cinco años en el poder han aumentado las críticas de los partidos de oposición por la falta de importantes proyectos de infraestructura en su administración.

Este jueves, durante la inauguración de la Circunvalación de Baní, el gobernante lanzó una fuerte indirecta a sus detractores: “Hay muchos que están en política, yo estoy en trabajo”.

Abinader inició su discurso enumerando los proyectos concluidos y en ejecución en la región sur, destacando el primer hospital traumatológico, el primer hospital pediátrico y del primer centro oncológico; la Universidad ISA en San Juan, la extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) en Baní, la Circunvalación de Azua, así como las mejoras viales en las carreteras Juan Santiago–Hondo Valle, Rancho Arriba–Ocoa y Hato Mayor.

También resaltó el impulso al turismo con el muelle de Barahona y el desarrollo de la zona de Salinas y Punta Arena, así como programas agrícolas y de generación de empleo en las provincias Pedernales, Azua y Bahoruco.

Luego de enlistar estas obra, Abinader dijo enfáticamente: “Un amigo me decía: tienen que mencionar las obras... Hay muchos que están en política, yo estoy en trabajo”.

El comentario llamó la atención de todo el público asistente, que lo llenó de aplausos y exclamaciones. “Llegará el momento político y ahí sí diremos las verdades, porque la verdad y la realidad no se esconden y las mentiras no llegan muy lejos ni duran mucho tiempo”, agregó.

Continuó exhortando a los funcionarios a que, por cada crítica, dupliquen su trabajo. “A cada crítica, eficiencia y sonrisa; y a cada mentira, solo esperar el tiempo, porque la verdad siempre resplandece”, dijo.

Inauguración de la Circunvalación

El Gobierno dominicano inauguró este jueves la tan esperada Circunvalación de Baní, un proyecto vial que permaneció en construcción durante cinco años y que busca mejorar la conectividad de las provincias del sur.

Aunque inicialmente se prometió su conclusión en 12 meses, la obra comenzó en noviembre de 2020 y se extendió hasta la fecha, con una inversión total de 7,700 millones de pesos.

La vía, de 19.8 kilómetros de longitud, cuenta con dos carriles de 3.65 metros cada uno, un ancho de paseo de 2.5 metros en ambos extremos y un total de 17 puentes.

