Alcaldía de Santiago se reúne con cocheros para transformar el oficio en profesión

El alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez, durante su encuentro con los cocheros. ( FUENTE EXTERNA )

La Alcaldía de Santiago realizó el encuentro Cochero Hoy: De Oficio a Profesión, con el objetivo de reestructurar y actualizar el servicio de coches tradicionales de la ciudad y dignificar el trabajo de los cocheros, en armonía con el modelo de ciudad moderna que impulsa la gestión municipal.

El evento tuvo lugar en el Salón Juan Pablo Duarte del Ayuntamiento y fue encabezado por el alcalde Ulises Rodríguez, quien resaltó el valor cultural y simbólico de los coches en la identidad de Santiago.

"Cuando hablamos de Santiago, no podemos dejar de mencionar los coches. Son un símbolo emblemático de nuestra ciudad, presentes en cuadros y canciones que narran su historia", expresó Rodríguez.

Alcaldía busca preservar tradición y fortalecer vínculos

El alcalde señaló que la institución está interesada en conocer la realidad actual de los cocheros, promoviendo espacios de escucha y diálogo.

En ese mismo sentido, la vicealcaldesa Mariana Moreno destacó que estas iniciativas fortalecen el vínculo con este sector tradicional.

El encuentro también contó con la participación de Josué González, empresario del sector equino, quien subrayó la importancia de equilibrar tradición, sostenibilidad económica y bienestar animal.

El presidente de la Asociación de Cocheros de Santiago, Ariel Acosta, agradeció la apertura del Ayuntamiento e hizo un llamado a seguir fortaleciendo los canales de comunicación para que la labor de los cocheros se realice con organización, responsabilidad y respeto hacia los caballos.

Charla sobre cuidado de caballos y participación de expertos

Durante la jornada, el médico veterinario Horacio Ceballos ofreció una charla sobre el cuidado de los caballos en entornos urbanos, enfatizando la correcta alimentación, hidratación y manejo sanitario en condiciones climáticas exigentes.

Un paso hacia la profesionalización del oficio

El encuentro fue concebido como un espacio de diálogo abierto, en el que la Alcaldía reafirmó su compromiso con la preservación de las tradiciones locales y la profesionalización del oficio de cochero.

Esta iniciativa busca fortalecer el patrimonio cultural y potenciar la oferta turística de Santiago.

