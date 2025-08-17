El exvicepresidente de la República Jaime David Fernández Mirabal afirmó este domingo, desde el Parque Mirador Sur, que la vida conlleva la certeza de la muerte, por lo que es necesario impulsar una restauración del sentido de pertenencia colectiva en la sociedad dominicana.

"El placer de vivir arrastra consigo la necesidad de morir, y decía mi madre que todos somos hijos de la muerte, por tanto, antes de que eso llegue, que es seguro, tenemos que impulsar la restauración del sentido de pertenencia colectiva", expresó.

"Sentido común"

El también exministro de Medio Ambiente sostuvo que la sociedad debe rechazar la cultura del individualismo y sustituirla por el predominio del sentido común.

En ese mismo orden, señaló que "debemos imponer el sentido común sobre el sálvese quien pueda, porque así podemos decir que creemos en que es posible la restauración de los valores que dieron origen a la República Dominicana".

Fernández Mirabal concluyó su intervención con un llamado a la acción ciudadana: "Sigamos apostando por lo bien hecho".