Sanz Lovatón considera desacertadas las declaraciones de Danilo Medina sobre debate con Abinader

El dirigente político y aspirante presidencial Eduardo Sanz Lovatón planteó que el expresidente Danilo Medina se equivocó al declarar que "humillaría" al presidente Luis Abinader en un eventual debate sobre los avances de la actual gestión.

"El presidente Medina se equivoca cuando dice eso, e inclusive, siendo una persona tan decente, me parece que ahí se equivocó. Ese no es el Danilo Medina que yo conozco", expresó Sanz Lovatón, al considerar fuera de lugar las declaraciones del exmandatario.

Sanz Lovatón, quien es director general de Aduanas, valoró la administración de Abinader como una de las más significativas en la historia reciente del país.

"El presidente Abinader está haciendo una gestión histórica, que quedará registrada como una de las mejores de la República Dominicana", sostuvo.

Las declaraciones de Sanz Lovatón se producen en un contexto de creciente actividad política, en momentos en que diversos actores fortalecen sus figuras con miras a los próximos procesos electorales.

El pronunciamiento fue ofrecido tras su participación en el acto de juramentación de Samuel Pereyra como presidente de Refidomsa.

