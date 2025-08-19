"Creo que todo servidor público debe rendir cuentas": Omar Fernández presenta su gestión

El senador por el Distrito Nacional, Omar Fernández. ( DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI )

El senador por el Distrito Nacional, Omar Fernández, presentó este martes su rendición de cuentas correspondiente al período legislativo 2025-2026, durante un acto celebrado en el Salón Gran Embajador del Hotel Embajador, con la presencia de legisladores, empresarios y representantes de diversos sectores de la vida nacional.

"Hoy vengo a responder ante ustedes con la frente en alto y ante el país para explicar lo que hemos hecho desde esta curul", expresó Fernández antes de detallar sus ejecutorias.

Durante su intervención, el legislador destacó la presentación de 15 proyectos de ley, enfocados en los ejes del programa legislativo Más Para RD, orientado al desarrollo económico, seguridad jurídica, innovación y bienestar social.

Entre las propuestas presentadas figuran la eliminación de los anticipos para mipymes, facilidades para la inversión de dominicanos en el exterior y la exención del IPI a adultos mayores con más de una propiedad.

En materia jurídica, Fernández señaló que ha propuesto reformas al Código Procesal Penal y a las leyes que rigen el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, con el objetivo de agilizar el acceso de los ciudadanos a la justicia.

Te puede interesar Fondo Gadiel de Omar Fernández entrega RD$3 millones a sobrevivientes del Jet Set

Fondo Gadiel

Asimismo, rindió detalles sobre el uso del Fondo Gadiel, con el cual se han financiado cirugías, tratamientos médicos, apoyo educativo para niños con condiciones especiales.

También la construcción de pozos de agua, instalación de lámparas en sectores vulnerables, remodelación de un hogar de ancianos y la creación de espacios inclusivos para la niñez.

"Yo creo que todo funcionario público y servidor debe rendir cuentas ante la nación" Omar Fernádez Senador por el Distrito Nacional “

El congresista destacó la importancia de que la ciudadanía conozca su labor desde el Senado de la República.

Orgullo paterno

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/20/familia-de-omar-d8ff8ef9.png (FUENTE EXTERNA)

De su lado, el expresidente Leonel Fernández, quien asistió al acto, expresó sentirse orgulloso de su hijo y del trabajo que ha realizado en su rol como legislador.

"Me siento orgulloso de la presentación de mi hijo y de lo que ha hecho hasta ahora", manifestó el exmandatario.

Resaltó que, por primera vez, un senador del Distrito Nacional realiza una rendición de cuentas pública de sus ejecutorias.

Entre los asistentes a la actividad estuvieron la madre del senador, Rocío Domínguez, y su novia Alexia Rubio.