Cámara de Cuentas certifica transparencia en gestión de Macarrulla en Ministerio de la Presidencia

El exministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

La Cámara de Cuentas de la República Dominicana auditó la gestión de Lisandro Macarrulla al frente del Ministerio de la Presidencia (Minpre) entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2021, y concluyó que no se detectaron irregularidades. El informe certifica que los recursos públicos fueron manejados conforme a la normativa vigente.

El órgano fiscalizador emitió una opinión "sin salvedades" tras examinar los estados de ejecución presupuestaria de esos dos años.

Fondo se manejaron correctamente

El informe estableció que los fondos se manejaron de acuerdo con la Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público, su reglamento y el Manual de Clasificadores Presupuestarios, confirmando la legalidad y transparencia en la gestión.

La auditoría fue realizada bajo las Normas de Auditoría Gubernamental y firmada por Fabio Roa, director de Auditoría, y Enlly Caridad Santos Ureña, supervisora de grupos.

"Ambos concluyeron que no existen indicios de responsabilidades administrativas, civiles o penales por parte de los funcionarios del ministerio", destacó un documento de prensa.

La Cámara de Cuentas dictaminó el manejo transparente de los fondos públicos durante los años auditados en la gestión de Macarrulla.

Recordó que sus auditorías financieras buscan verificar la legalidad y confiabilidad de la información presentada por las instituciones.