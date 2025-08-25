El presidente Luis Abinader respondió este lunes a las críticas del expresidente Danilo Medina, quien cuestionó las obras atribuidas a su gestión y afirmó que el mandatario "habla demasiado".

Durante La Semanal, Abinader defendió su estilo de comunicación y enumeró los proyectos ejecutados por su administración en distintas provincias.

"Voy a seguir hablando mucho"

Sobre las críticas de que se expone demasiado públicamente, Abinader aseguró que mantendrá su estilo:

"Como yo hablo mucho y voy a seguir hablando mucho, porque creo que hay que rendirle cuentas al pueblo. No tengo ningún temor en que me hagan preguntas porque aquí es una caja de cristal. Eso es transparencia, porque no tengo nada que esconder".

Agregó que considera una "obligación democrática y ética" responder a cuestionamientos y críticas de la oposición.

En relación con los señalamientos de Medina sobre obras en San Juan y Barahona, Abinader expresó que durante los gobiernos pasados "no se pueden comparar los indicadores sociales y económicos" con los de su gestión y cuestionó la autoría de varias infraestructuras.

Recordó la inauguración de la extensión del Instituto Superior de Agricultura (ISA) en Bohechío, provincia San Juan, que funciona como modelo universitario con más de 420 estudiantes. "Nosotros dimos el primer picazo y la inauguramos con un costo de 524 millones. Él dijo que la hizo, pero eso es falso", apuntó.

El video de Danilo

El mandatario mostró un video en el cual Danilo Medina afirma que en su gestión se construyó una escuela, lo cual fue desmentido por Abinader.

También cuestionó la llamada circunvalación de Barahona, afirmando que lo único ejecutado en ese período fue un kilómetro de avenida desde la UASD hasta el malecón. En cuanto a la circunvalación de San Juan, aseguró que solo se construyeron 2.3 kilómetros de vía, y que fue en su gobierno cuando se retomó y concluyó la obra, que llevaba paralizada desde 2016.

Abinader indicó que su administración ha terminado o avanzado varias circunvalaciones, entre ellas las de Baní, Verón, Santiago, Navarrete, San Francisco de Macorís, Moca, La Otra Banda en Higüey y el malecón de Nagua, todas con proyección de entrega en 2026.

"Cuando se cuente el balance, se verá el legado de obras viales que quedarán concluidas en este gobierno", dijo.