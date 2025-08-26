Diputada por San Juan le responde a Danilo y señala obras de Abinader en la provincia

La diputada Elvira Corporán aseguró este martes que el presidente Luis Abinader apuesta al desarrollo de la provincia San Juan con la construcción de obras que contribuirán a su desarrollo. Sus declaraciones son en apoyo a la confrontación que mantiene el mandatario con el expresidente Danilo Medina por la construcción de obras.

La representante de San Juan por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) precisó que esa provincia "es una prioridad para el gobierno", así como lo es toda la región sur del país.

Como parte de las obras ejecutadas en su provincia, citó -en una nota de prensa- la construcción de la Universidad ISA con capacidad para más de 440 estudiantes residentes, la puesta en marcha de la zona franca compuesta por cinco naves industriales, el Plan San Juan, así como la construcción en marcha de un aeropuerto.

La legisladora precisó que, además, el mandatario proyecta en la zona sur algunas obras viales para mejorar su conectividad y reducir los tiempos en los trayectos a las diferentes comunidades.

Carreteras

En ese sentido, mencionó la construcción, próximo a inaugurarse, de la carretera que va desde El Cercado a Hondo Valle que se sumarán a la Circunvalación de Baní y la Circunvalación de Azua.

"Los otros no hicieron lo que está haciendo el presidente Luis Abinader, los otros invirtieron mucho menos en San Juan. Sin embargo, el presidente apuesta a San Juan para su desarrollo, para su crecimiento, lo que necesita es lo que se está haciendo en este momento", enfatizó.

Confrontación

Las observaciones de la diputada surgen en medio de la confrontación entre Danilo Medina y Luis Abinader sobre las comparativas en obras públicas ejecutadas en sus respectivas gestiones. Mientras el mandatario argumenta que invierte miles de millones en infraestructuras, la oposición insiste en que la actual administración inaugura pocas obras a pesar de tener cinco años en el poder.