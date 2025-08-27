Antonio Marte ve difícil que el PRM retenga el poder si Omar Fernández es candidato presidencial

El senador y presidente del Partido Primero la Gente (PPG), Antonio Marte. ( FUENTE EXERNA )

El senador y presidente del Partido Primero la Gente (PPG), Antonio Marte, planteó este miércoles que si Omar Fernández es el candidato presidencial elegido por la oposición se dificulta para el oficialismo retener el poder en 2028.

El empresario afirmó que "el problema es que el pueblo está en Omar", infiriendo que es un escenario poco ventajoso para sus aliados del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

"Si fuera Omar el candidato la pelea se puede dar más dura, que con los candidatos del PRM y otro candidato (de la oposición), porque el problema es que el pueblo está en Omar, el pueblo está con Omar", enfatizó Marte.

Reconoce presidenciables del PRM

Marte también reconoció que en el PRM hay buenos candidatos, al destacar que "Carolina (Mejía) es una de las mejores candidatas, y también el ministro David Collado".

Asimismo, elogió a la vicepresidenta Raquel Peña, al afirmar: "La vice es una caja de sorpresas".

No obstante, reiteró: "Si Omar es el candidato de la oposición, vamos a tener que guayar la yuca. Va a ser más fuerte la pelea. Eso difícilmente lo escuche el pueblo de un perremeísta, pero yo lo digo".

Los llamados "presidenciables" competirán en busca de retener al PRM en el poder de cara a las elecciones del 2028.

Por el momento estos son: la vicepresidenta Raquel Peña, el ministro de Turismo David Collado, la alcaldesa Carolina Mejía, Eduardo Sanz Lovatón, director de Aduanas; Wellington Amín Arnaud, director Ejecutivo del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa); Tony Peña Guaba, coordinador de Políticas Sociales de la Presidencia.

Omar en la FP

Omar Fernández es senador del Distrito Nacional por la Fuerza del Pueblo (FP). Algunos sectores de esa organización entienden que el legislador debe ser el candidato presidencial en las elecciones de 2028. Otros, quieren que sea Leonel Fernández, su padre y presidente del partido.