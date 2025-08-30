Gobierno entrega RD$46 millones en indemnizaciones y 55 títulos de propiedad a parceleros de Monte Grande

El ministro de la Presidencia José Ignacio Paliza entrega uno de los títulos de propiedad en Monte Grande. ( FUENTE EXTERNA )

El Gobierno dominicano, a través del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), entregó RD$46 millones en indemnizaciones a 63 parceleros y 55 títulos de propiedad a productores vinculados al proyecto Presa de Monte Grande.

El acto fue encabezado por el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, y el director ejecutivo del INDRHI, Olmedo Caba Romano, quienes destacaron el compromiso del presidente Luis Abinader de impulsar el desarrollo social y económico de las comunidades impactadas por la obra.

Caba Romano informó que, con esta entrega, el INDRHI ha otorgado en total RD$587.5 millones en compensaciones a parceleros de la zona. Explicó que los pagos corresponden a un acuerdo por la cesión de 20 tareas de tierras.

Por su parte, el director del Instituto Agrario Dominicano (IAD), Francisco Guillermo García, resaltó que los títulos entregados beneficiarán a más de 300 familias, dentro del proyecto AC-627 Monte Grande, que abarca 550 tareas destinadas al cultivo de plátanos.

Bienestar social

La gobernadora de Azua, María Minerba Navarro, aseguró que estos títulos representan no solo una formalidad legal, sino una inversión y garantía de bienestar social y económico para las familias beneficiarias.

El acto contó también con la presencia de la senadora de Azua, Lía Díaz; la gobernadora de Barahona, Oneida Feliz Medina; y otras autoridades legislativas y agroforestales.

