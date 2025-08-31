Danilo Medina: "El año que viene el PLD estará encabezando la preferencia electoral"

El presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Danilo Medina, sostuvo que su organización política "estará encabezando la preferencia electoral el próximo año" y aseguró que ya compite por el primer lugar en los sondeos.

Las declaraciones de Medina fueron emitidas después de la asamblea provincial de esa organización política celebrada en Monte Plata este domingo.

"La gente ha acuñado la frase espontáneamente de que con el PLD se vivía mejor. Y cuando se compara cualquier indicador del país con los del PLD, la gente siente que se vivía mejor con el PLD", afirmó.

Agregó que "la gente se está volcando de nuevo a buscar el Partido de la Liberación Dominicana", por lo que, dijo, "estamos compitiendo por el primer lugar" y su "esperanza es que el año que viene, a más tardar, ya el PLD esté encabezando la preferencia electoral... por encima del partido de gobierno y por encima de cualquier otra fuerza política nacional".

Desempeño regional

Consultado sobre el desempeño regional, Medina indicó que no dispone de cifras por zonas, pero sí de mediciones nacionales. "Yo sé que estamos bien y que estamos subiendo en todas las capas sociales y también cuando se segmenta la población por edades.

Estamos muy bien. El PLD avanza y yo tengo la convicción de que vamos a gobernar de nuevo la República Dominicana", expresó.

Al final del intercambio se le planteó una pregunta sobre una denuncia de una campaña contra la Fuerza del Pueblo; en el fragmento facilitado no consta su respuesta.