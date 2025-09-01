Abinader declara que “todos están en campaña”, aunque rechaza que el PRM lidere actividades política

El presidente Luis Abinader afirmó este lunes que todos los partidos políticos se encuentran en campaña, pero rechazó que el Partido Revolucionario Moderno (PRM) sea la organización que más protagonismo tiene en este escenario.

Durante la rueda de prensa LA Semanal con la Prensa, en el Palacio Nacional, el mandatario respondió a cuestionamientos sobre actividades proselitistas fuera del periodo electoral, señalando que la situación no es exclusiva del oficialismo.

“Yo no creo que el PRM sea el partido que está más en campaña; yo creo que están todos en campaña. Si tú te preguntas, ¿dónde estaba el PRM el fin de semana? Sin embargo, los otros partidos también tenían actividades desarrollándose. Pero repito: lo vamos a aceptar porque esa es la ley”, expresó Abinader.

La Junta Central Electoral (JCE) intimó formalmente al oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM) por realizar actos y declaraciones de carácter proselitista antes del inicio del período legal de campaña electoral, a través del acto de alguacil número 674/2025.

El jefe de Estado dijo que se acogía a la notificación de la Junta.

El documento, fechado el 29 de agosto de 2025 y entregado el día de ayer 31 de agosto en la sede del PRM, establece que constituye un "hecho manifiestamente notorio" que diversos miembros del partido han emitido pronunciamientos públicos proselitistas de forma anticipada, los cuales han sido difundidos por medios de comunicación y redes sociales.

La intimación recordó que, conforme a la sentencia TSE/0011/2025 del Tribunal Superior Electoral (TSE), durante el período comprendido entre la finalización de un proceso electoral y el inicio formal del siguiente, está prohibida toda promoción de precandidaturas o candidaturas.

Paliza juramenta a dirigente en Canoa

Las declaraciones del mandatario se producen a pesar de que el presidente del PRM, José Ignacio Paliza, encabezó el pasado fin de semana la juramentación de José Pérez como director municipal de Canoa, en la provincia de Barahona.

“Aspirantes presidenciales no están en las calles”

Abinader también defendió que, a diferencia de otros partidos, los aspirantes a la Presidencia no están realizando actividades públicas visibles y que a partir del llamado de atención las actividades se han reducido.

“Prácticamente usted no ha visto ningún candidato haciendo actividades públicas. Se ha entendido, hemos conversado, y la verdad es que han acatado las ideas de lo que debe ser en este tiempo: a nosotros nos toca trabajar en el Gobierno y solucionar los problemas”, indicó