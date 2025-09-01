Reformistas conmemoran el 119 aniversario del natalicio del expresidente Joaquín Balaguer

El Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) conmemoró este lunes en Santiago el 119 aniversario del natalicio del expresidente Joaquín Balaguer, fundador y líder histórico de esa organización política.

Durante la actividad, el secretario general del PRSC, Rafael -Papito- Cruz, destacó que la figura de Balaguer sigue siendo el punto de encuentro para los reformistas.

"Balaguer nos une y por eso, de manera espontánea, muchos compañeros se acercan a reconstruir el legado histórico que él dejó no solo a este partido, sino a toda la República Dominicana", expresó.

En el acto también participaron el histórico dirigente y exdiputado Máximo Castro Silverio, el delegado político ante la Junta Central Electoral, Tácito Perdomo, así como representantes del directorio presidencial.

Los dirigentes del PRSC resaltaron la trascendencia del expresidente Balaguer en la vida política, literaria e institucional del país.

Recordaron que desde muy joven, viviendo en Santiago, comenzó a escribir y publicar sus primeras obras literarias, entre ellas ¨Salmos paganos¨ y "Claro de Luna", escritos cuando el extinto presidente tenía 15 y 16 años, respectivamente.

Asimismo, destacaron que a los 20 años fue seleccionado por el Ayuntamiento de Santiago para pronunciar el panegírico en honor a Salvador Cucurullo y que con apenas 21 llegó a dirigir el periódico La Información.

"El doctor Balaguer fue un estadista, un hombre de letras y un servidor público que marcó la historia de la República Dominicana con profundas transformaciones", señaló Castro Silverio, quien además compartió vivencias personales junto al exmandatario.

Llamado a la unidad

Los dirigentes coincidieron en que el mejor homenaje al fundador del Partido Reformista Social Cristiano es trabajar por la unidad interna del partido.

"Es tiempo de dejar atrás los rencores y retomar el camino de la unidad para reconstruir el legado del presidente Balaguer", sostuvo el presidente municipal de la organización en Santiago, Lencho Castro.

Durante la actividad se izó la bandera nacional y la del PRSC, en un acto encabezado por Cruz, Castro y la dirigente Benny Sued.

Balaguer, nacido el 1 de septiembre de 1906 en Villa Bisonó, Navarrete, provincia Santiago, gobernó la República Dominicana en distintos períodos y dejó, según sus seguidores, una impronta que aún se mantiene viva en la memoria nacional.