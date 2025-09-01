Reunión del CES con Abinader y expresidentes sigue pendiente sin fecha definida

El presidente Luis Abinader confirmó este lunes que continúa pendiente la reunión con el Consejo Económico y Social (CES) para recibir el informe final del diálogo sobre la crisis haitiana y sus implicaciones para la República Dominicana, aprobado hace dos semanas. Sin embargo, aclaró que aún no se ha establecido la fecha ni el lugar para la entrega.

El CES, órgano tripartito de concertación, se había comprometido el pasado 13 de agosto a anunciar "en los próximos días" cómo y cuándo entregaría el documento al mandatario y a los tres expresidentes que acompañan el proceso.

Hasta la fecha, esa convocatoria no se ha materializado, lo que mantiene en pausa la conclusión formal del diálogo.

Un documento esperado

El informe recoge 150 propuestas organizadas en 26 líneas de acción, entre ellas la relativa al registro, documentación y formalización de la fuerza laboral migrante.

Los puntos fueron consensuados en el marco del diálogo nacional y se suman al pacto firmado por Abinader en octubre de 2023 con los partidos políticos, también para atender los desafíos derivados de la crisis haitiana.

De concretarse, este sería el segundo manuscrito firmado por el jefe de Estado y expresidentes como base de las políticas de Estado frente a Haití. No obstante, la indefinición del CES sobre el calendario de entrega retrasa la formalización del acuerdo y la difusión pública del contenido.

Compromiso abierto pero sin fecha

Durante LA Semanal con la Prensa, Abinader se limitó a confirmar que el encuentro con el CES se producirá, pero sin dar detalles sobre la fecha ni sobre la metodología de la entrega.

"Sí, va a haber una reunión próximamente con el CES. Ese es un espacio que siempre hemos respetado y con el que mantenemos diálogo abierto", señaló el mandatario.

