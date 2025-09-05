Contrataciones Públicas suspende de oficio licitación de pitos de la Digesett

Imagen de archivo de una agente de la Digesett coordinando el tráfico con un pito. ( DIARIO LIBRE. )

La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) suspendió de oficio el proceso de compra de pitos con sus porta pitos que realizaba la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT), por un monto estimado de RD$5.6 millones, tras comprobarse la ausencia de los estudios previos requeridos por la normativa.

El procedimiento, identificado con el número DIGESETT-CCC-CP-2025-0021 y dirigido exclusivamente a Mipymes lideradas por mujeres, fue convocado el 1 de septiembre.

Sin embargo, el monitoreo preventivo de la DGCP determinó que la institución no presentó la documentación que justifica la necesidad de la compra, el análisis de mercado ni los costos de referencia.

De acuerdo con el acta de suspensión, la omisión constituye una violación al artículo 66 del Reglamento 416-23 de aplicación de la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas, que establece que todo proceso debe estar sustentado en estudios previos.

La DGCP, encabezada por su director Carlos Pimentel, resolvió suspender de inmediato la licitación "a los fines de no prolongar en el tiempo una situación irregular y afectar los intereses de los oferentes".

Compras Públicas

Mediante una nota de prensa, el órgano rector explicó que la medida, tiene carácter cautelar y correctivo y busca que la entidad contratante ajuste su proceso a la normativa vigente y garantice los principios de eficiencia, transparencia y publicidad, protegiendo así los derechos e intereses de los oferentes y potenciales oferentes.

La suspensión fue aplicada de manera inmediata en el SECP y notificada formalmente a la DIGESETT para los fines correspondientes.

Los estudios previos son un prerrequisito para el lanzamiento de un procedimiento de contratación y una herramienta para determinar las necesidades reales de una institución, el valor en el mercado del bien y los tiempos en los que estaría disponible.

El artículo 4 del referido reglamento 416-23 define los estudios previos como el conjunto de investigaciones y análisis que fundamentan la necesidad del procedimiento de selección de proveedores a ser realizado y permite delimitar el objeto, sus características, la demanda y oferta en el mercado, la viabilidad y el presupuesto estimado del bien, servicio u obra a contratar, así como cualquier información relevante para satisfacer la necesidad de que se trate.

La DGCP subrayó que con esta decisión reafirma su compromiso con la excelencia, integridad y transparencia en las contrataciones públicas.