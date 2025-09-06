La diputada del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Fiordaliza Estévez, protagonizó este sábado un altercado con una agente del Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP) durante la inauguración de varias obras en este municipio.

En un video que circuló ampliamente en redes sociales se observa a la legisladora discutiendo con la oficial, aparentemente en un intento de ingresar a una zona restringida del evento.

La discusión escaló hasta convertirse en un intercambio de golpes entre ambas, aunque de breve duración. La agente no ha sido identificada por las autoridades.

Las razones exactas del incidente no han sido confirmadas, pero en las imágenes se aprecia a ambas mujeres visiblemente alteradas. Otros miembros del CUSEP intervinieron de inmediato para separar a las involucradas y contener la situación.

De acuerdo con el protocolo de seguridad, en los actos presidenciales no se permite la entrada al perímetro una vez que el mandatario arriba al lugar, ni la salida hasta que concluya la actividad.

Inauguración en Altamira

El presidente Luis Abinader encabezó la apertura del puente sobre el río Bajabonico Arriba, en el municipio Altamira, provincia Puerto Plata.

La obra representó una inversión de 60 millones de pesos y conecta diversas comunidades agrícolas y comerciales, mejorando el tránsito de vehículos livianos y pesados.

La estructura cuenta con 40 metros de longitud y 10.10 metros de ancho, y beneficiará directamente a productores, estudiantes, comerciantes y residentes de la zona.

También anunciado

Durante la actividad, el ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella, informó que las obras inauguradas en la jornada suman más de 1,500 millones de pesos en inversión pública.

Además, adelantó que se construyen otros tres puentes en la provincia y que a inicios de 2026 se licitarán más de 40 proyectos en coordinación con el Banco Interamericano de Desarrollo, entre ellos un puente en la frontera de Guayajayuco.

