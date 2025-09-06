La diputada del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y aliados, Fiordaliza Estévez, afirmó que la agente del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep) con la que protagonizó un altercado este sábado fue quien la agredió primero.

En declaraciones difundidas a través de sus redes sociales, Estévez explicó que al concluir la actividad se solicitó a los integrantes de la mesa de honor que pasaran al corte de cinta y que, al haber sido invitada por el Presidente, intentó acercarse.

La legisladora relató que oficiales del Cusep le impidieron el paso y que uno de ellos, a quien identificó como un "teniente moreno", llevó hasta ella a la agente femenina que, según asegura, la atacó.

"El militar hala a una militar hembra, la trae para donde mí y ella me brinca encima y me hace estas laceraciones que tengo aquí en mi pecho", declaró la congresista.

Estévez insistió que no recibió explicación sobre las razones por las cuales se le negó el acceso al corte de cinta y agregó que se siente muy sorprendida por el hecho.

"Todos los legisladores queremos estar siempre donde está el mandatario, siempre y cuando tengamos la invitación debida, en virtud de que uno se le acerca al presidente para pedir la obra que necesita nuestra jurisdicción", añadió.

La diputada lamentó lo sucedido y manifestó que espera que este tipo de incidentes no se repita con otros legisladores en actividades gubernamentales.

El conflicto

Este sábado, Estévez protagonizó un acalorado altercado con una agente de seguridad presidencial durante un acto oficial. El incidente ocurrió durante la inauguración del nuevo puente sobre el río Bajabonico Arriba , en Altamira , Puerto Plata, una obra con una inversión de 60 millones de pesos y que fue encabezada por el presidente Luis Abinader.

En videos difundidos en redes sociales se observa a Estévez discutiendo con una agente del Cusep en lo que aparenta ser un intento de ingresar a una zona restringida. La confrontación derivó en un intercambio de golpes entre ambas.

Hasta el momento, ni la agente involucrada o el Cuerpo de Seguridad Presidencial han ofrecido una respuesta oficial sobre lo sucedido.

Leer más Presidente Abinader inaugura puente sobre el río Bajabonico en Altamira