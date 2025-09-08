×
El presidente Abinader califica como "de mal gusto" incidente entre diputada y su seguridad

El jefe de Estado señaló que este tipo de situaciones "no deberían de pasar"

    El presidente Abinader califica como "de mal gusto" incidente entre diputada y su seguridad
    Capturas de un video sobre el altercado entre la diputada de Puerto Plata, Fiordaliza Estévez, y un seguridad del presidente Luis Abinader. (FUENTE EXTERNA)

    El presidente de la República, Luis Abinader, calificó como "de mal gusto" el altercado ocurrido el pasado sábado entre una diputada del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Fiordaliza Estévez, y miembros de su seguridad, hecho del que dijo haberse enterado a través de los medios de comunicación.

    "Yo me enteré en la televisión. O sea, yo no vi el altercado", expresó el mandatario al ser cuestionado sobre el incidente entre la legisladora y el miembro del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), durante su acostumbrado encuentro de los lunes, LA Semanal con la Prensa.

    El jefe de Estado señaló que este tipo de situaciones "no deberían de pasar" y aseguró que, por ello, se han establecido protocolos especiales para evitarlas.

    • "Cada vez establecemos un protocolo especial y hacemos anuncios", explicó.

    Abinader destacó la cantidad de actividades oficiales que realiza en su agenda semanal, indicando que solo el sábado tuvo ocho eventos, y el domingo, seis más.

    "Básicamente ese nivel de incidentes, y ustedes son los testigos, es mínimo porque siempre pasan estas cosas. Aun sea mínimo, tenemos que evitar que ocurran", afirmó.

