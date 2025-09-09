Abel Martínez solicita auditoría de su segundo período como alcalde de Santiago

El exalcalde de Santiago de los Caballeros, Abel Martínez. ( ARCHIVO DL )

El exalcalde de Santiago de los Caballeros, Abel Martínez, solicitó formalmente a la Cámara de Cuentas que audite su segundo período al frente de la alcaldía, correspondiente al 2020-2024.

La petición fue realizada luego de recibir el informe final correspondiente a su primer mandato como alcalde (2016-2020), el cual valoró como un ejercicio técnico responsable por parte del órgano fiscalizador.

El también expresidente de la Cámara de Diputados, destacó que muchas de las observaciones señaladas correspondían a gestiones anteriores a la suya y aseguró que todas fueron acogidas en su totalidad con responsabilidad de manera oportuna, desde que asumió como alcalde.

Martínez también recordó que su gestión fue auditada por la Contraloría General de la República y, además, contrató una firma privada de auditores mediante licitación pública para certificar el manejo de los recursos municipales.

"La transparencia no es un discurso: es una práctica que asumimos siempre", expresó el dirigente político.

A través del comunicado, Martínez señaló la transformación y los logros de la provincia durante su gestión: "Nos sentimos orgullosos de haber convertido a Santiago en el orgullo de todos los dominicanos, con obras visibles, procesos modernos y un manejo transparente de cada peso del pueblo", afirmó.

Llamado a la rendición de cuentas

Martínez instó a que la transparencia sea un principio innegociable en todas las gestiones públicas y que las auditorías se asuman como una herramienta de confianza ciudadana. A su juicio ese debe ser el compromiso de quienes han ocupado u ocupan hoy funciones públicas.

"Los titulares de las diferentes instituciones deben abrir las puertas a la Cámara de Cuentas para que esta siga realizando y publicando sus auditorías, porque así se fortalece la transparencia y el manejo de los recursos del Estado, sin olvidar que cada centavo viene del esfuerzo de cada dominicano. Solo así fortalecemos la democracia y devolvemos confianza a los ciudadanos", señaló en el comunicado.