El presidente del Consejo Económico y Social (CES), Rafael Toribio, manifestó que el informe final del diálogo sobre Haití, entregado este martes al mandatario Luis Abinader, contiene propuestas para la regulación de la mano de obra extranjera.

"Sí, eso está contenido y hay propuestas concretas sobre eso, el tema se abordó y hay recomendaciones de cómo manejar ese tema", respondió al ser cuestionado.

Toribio dijo que también se propuso la creación de un mecanismo de seguimiento a la aplicación de las propuestas consensuadas.

"Ese mecanismo es para que no solamente se quede en algo bien escrito sino que haya la posibilidad de darle seguimiento al cumplimiento de esos acuerdos que tuvieron a bien elaborar y presentar representantes del sector político como del sector social, laboral y empresarial", añadió Toribio.

El mandatario recibió de manera formal la versión física original del documento, junto a una memoria USB que contiene el informe y las seis últimas actas de cada mesa temática.

Durante el acto, Abinader valoró el esfuerzo de concertación y el compromiso de los sectores nacionales para aportar soluciones responsables frente a la crisis haitiana.

151 propuestas

El informe recoge 26 líneas de acción y un total de 151 propuestas, las cuales condensan e integran los acuerdos a los que se arribaron en este proceso de concertación.

Los puntos fueron consensuados en seis mesas de diálogo en las que participaron delegados, actores clave y expertos, analizando y reflexionando seis ejes temáticos: Migración, Comercio Bilateral, Desarrollo de Comunidades Fronterizas, Seguridad Nacional, Relaciones Internacionales y Asuntos Laborales, ante la crítica situación que atraviesa Haití y las crecientes repercusiones sobre nuestra nación.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/09/whatsapp-image-2025-09-09-at-50929-pm-0c3e6973.jpeg El presidente Luis Abinader junto a varios funcionarios que lo acompañaron en la entrega del informe final del CES sobre el diálogo sobre Haití. (DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS)

Socialización con expresidentes

Como parte del proceso de socialización y consulta, el CES entregará el informe a los exmandatarios de la República Dominicana, en una agenda que se desarrollará de la siguiente manera:

Miércoles 10 de septiembre a las 10:00 a.m. se entregará al expresidente Danilo Medina, en la Casa Presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Jueves 11 de septiembre, 4:00 p.m., se entregará al expresidente Hipólito Mejía, en su Oficina Presidencial.

Martes 16 de septiembre, 10:00 a.m., se entregará al expresidente Leonel Fernández, en la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode).

Informe se hará público el martes

El CES informó que el contenido del documento se hará público el próximo martes 16 de septiembre a las 2:00 de la tarde en su página web.

El proceso de diálogo coordinado por el CES convocó a actores de los sectores empresarial, laboral, social y académico, reafirmando la importancia del consenso nacional frente a uno de los principales desafíos de la política exterior y la seguridad nacional.

La actividad contó con la participación del ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza; la ministra de Interior y Policía, Faride Raful; el ministro de Defensa, General Carlos Fernández Onofre; el viceministro de Desarrollo Social, Alexis Jiménez; y el viceministro de Hacienda, Alexis Cruz.

Además, estuvieron presentes Ana Selman, secretaria general del CES; César Dargán y Luis Miura, representantes del sector empresarial; Rafael Abreu, Jacobo Ramos y Gabriel del Río, representantes del sector sindical; y por el sector social, Pablo Viñas y Patricia Gómez.

Te puede interesar Colectivo Migración y Derechos Humanos impulsa propuestas técnicas y de derechos