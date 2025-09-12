Fuerza del Pueblo acusa al Gobierno de usar fondos de la Seguridad Social para cubrir déficits

El partido Fuerza del Pueblo (FP) denunció que el Gobierno, a través del Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS), intenta utilizar ilegalmente recursos del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) para cubrir déficits financieros acumulados en instituciones clave como el Seguro Nacional de Salud (Senasa) y Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril).

En una nota de prensa, el partido opositor exigió al CNSS fundamentar legalmente la Resolución 619-08, la cual, según advirtieron, fue redactada en violación de la Ley 397-19, en su artículo 21, "disponiendo de fondos sin sustento legal".

El secretario de Seguridad Social de la FP, Fernando Caamaño, declaró que "esta maniobra busca tapar los huecos financieros acumulados en Senasa durante cinco años de gestión gubernamental, así como los faltantes de la Sisalril para sostener el seguro de enfermedad común, lactancia y maternidad".

Acusaciones

La Fuerza del Pueblo también criticó que el Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (Idoppril) manifestara, mediante una carta enviada al CNSS el 7 de agosto, su anuencia para disponer de estos recursos sin contar con una resolución formal de su Consejo Directivo, como lo exige la ley.

"Hasta la fecha no se ha publicado número, fecha ni dispositivo de dicha resolución, lo que constituye otra violación flagrante a la normativa", subrayó Caamaño.

"Una vez más, el Gobierno central pretende usar los recursos de los trabajadores para cubrir sus fracasos financieros e irregularidades administrativas", aseguró Caamaño, quien acusó directamente al presidente Luis Abinader de actuar como si "Senasa fuera su botín e Idoppril su caja chica".

Llamado al Conep

La Fuerza del Pueblo llamó al Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) a intervenir y exigir transparencia en el uso de sus contribuciones a favor de los trabajadores, advirtiendo que la seguridad social está siendo convertida en "presa de las maquinaciones de un mal gobierno".

"En tiempos de crisis y fracasos, los malos gobiernos siempre buscan los recursos fáciles. Y hoy, la seguridad social de los trabajadores está siendo convertida en presa de esas maquinaciones", subrayó diciendo Fernando Caamaño.