Luis Alberto Tejeda advierte sobre impacto de la situación de Senasa en la clase trabajadora

Tejeda señaló que Senasa constituye un pilar en el acceso a los servicios de salud

    Luis Alberto Tejeda advierte sobre impacto de la situación de Senasa en la clase trabajadora
    Imagen de archivo de la sede del Senasa.

    El miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Luis Alberto Tejeda, advirtió a través de una nota de prensa que la situación que enfrenta el Seguro Nacional de Salud (Senasa) podría afectar directamente a la clase trabajadora del país.

    Tejeda señaló que Senasa constituye un pilar en el acceso a los servicios de salud, especialmente para los asalariados y los sectores más vulnerables que dependen del seguro estatal. Indicó que un debilitamiento de la institución representaría un retroceso en materia de protección social.

    "El debilitamiento de Senasa es un retroceso social que afectará a miles de trabajadores. No podemos permitir que una mala gestión gubernamental ponga en riesgo los derechos conquistados en materia de salud", expresó el dirigente peledeísta.

    RELACIONADAS

    Continuará vigilante

    El ex candidato del PLD agregó que su partido, desde la oposición, continuará vigilante ante cualquier acción que comprometa la estabilidad del sistema de seguridad social.

    También se sumó a las voces que reclaman una auditoría y mayor transparencia tras el uso de RD$6,000 millones del Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (IDOPPRIL) para cubrir déficit en Senasa.

    El Comité Político del PLD ha reiterado en varias ocasiones que defenderá los derechos sociales alcanzados durante sus gestiones y acompañará a la población en sus reclamos por un sistema de salud que consideran inclusivo y sostenible.

