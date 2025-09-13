Por instrucciones del presidente de la República, Luis Abinader, el superintendente de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL), Miguel Ceara Hatton, y el director ejecutivo del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Edward Guzmán, acudieron este sábado a la Procuraduría General de la República para entregar un informe que contiene graves hallazgos de irregularidades detectadas en el marco de sus funciones.

El director de Estrategia y Comunicación Gubernamental (DIECOM), Félix Reyna, como vocero del presidente, hizo las declaraciones.

Reyna declaró que las instrucciones del presidente Abinader es que se proceda por los "mecanismos correspondientes" y como señaló que uno de los ejes transversales de las políticas públicas del presidente Abinader es "la cero impunidad".

El documento fue recibido por la procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, quien tendrá a cargo los procesos de investigación y actuación del Ministerio Público conforme al mandato constitucional y legal.

Durante el acto de entrega, se destacó que la medida responde a la instrucción directa del presidente Abinader y busca garantizar que los hallazgos sean investigados por las autoridades competentes.

La acción fue presentada como una reafirmación del compromiso del Ejecutivo con la transparencia y la institucionalidad en el manejo de las instituciones públicas.