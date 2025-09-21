Fondo Gadiel de agosto financiera estudios de varios niños con TEA y TDAH

Omar Fernández, senador del Distrito Nacional, dijo que cada fondo que recibe la Oficina Senadorial debe devolverse al pueblo, pues a él le pertenece ese dinero. ( FUENTE EXTERNA )

La Oficina Senatorial del Distrito Nacional, liderada por Omar Fernández, informó este domingo que subvencionará, durante un año y a través del fondo Gadiel, la educación de nueve niños diagnosticados con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y otras condiciones especiales que afectan el aprendizaje. El monto es de 1,059,000 de pesos y corresponde al mes de agosto.

A través de una nota de prensa, Omar Fernández, senador por el Distrito Nacional, explicó que el propósito es garantizar la educación de estos niños sin importar la condición económica o social.

"Cada peso que recibe esta oficina debe devolvérsele a la gente, porque a ellos les pertenecen estos recursos", explicó el senador en una nota de prensa.

Casos que asistirá

De los casos que asistirá esta oficina, ocho niños recibieron un año de escolaridad, cinco de ellas totales y el resto de las asistencias parciales.

El noveno caso incluye asistencia terapéutica a un niño con diagnóstico de trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH).

La nota de prensa indica que la oficina del Distrito Nacional distribuyó directamente a los centros donde recibirán educación estos niños 1,059,000 de pesos recibidos en agosto, por concepto del fondo de asistencia social, cumpliendo así con estándares que garanticen la asistencia a los beneficiarios finales.

