Abinader reitera invitación a Trump para asistir a la Cumbre de las Américas en Punta Cana

De izquierda a derecha, la primera dama dominicana Raquel Arbaje, el presidente Luis Abinader, el presidente Donald Trump y su esposa, Melania Trump. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente Luis Abinader reiteró personalmente la invitación a Donald Trump, mandatario de los Estados Unidos, para que asista a la X Cumbre de las Américas, que se celebrará los días 4 y 5 de diciembre de 2025 en Punta Cana.

La reiteración se produjo durante una recepción ofrecida esta semana por Trump a jefes de Estado que participaron en la 80.ª Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), celebrada en Nueva York.

A través de su canal de WhatsApp, Abinader compartió una fotografía en la que aparece junto a la primera dama, Raquel Arbaje, acompañados por Donald Trump y Melania Trump.

Cumbre de las Américas 2025

La Cumbre de las Américas es el principal foro político del hemisferio, donde los jefes de Estado y de gobierno abordan temas clave como democracia, desarrollo sostenible, seguridad, derechos humanos y cooperación regional.

En junio pasado, Abinader ya había expresado su interés en contar con la participación del presidente estadounidense en el evento, subrayando la importancia de promover el diálogo con líderes de la región y fortalecer los lazos entre Estados Unidos y América Latina.

Los preparativos para la cumbre avanzan con una agenda que incluye actividades previas, como el Foro de la Sociedad Civil los días 1 y 2 de diciembre, y la Cumbre Empresarial, del 3 al 4 de diciembre.

El ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, informó que uno de los ejes principales del diálogo será la seguridad humana, en sus dimensiones ciudadana, alimentaria, energética e hídrica.