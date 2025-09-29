RD evalúa candidatos para postular a la agencia antidrogas de la ONU con apoyo de EE. UU.

El presidente Luis Abinader dijo que se mantienen en consultas con países aliados para evaluar el perfil más idóneo para el proponer un candidato dominicano para dirigir el organismo de la ONU contra la droga. ( DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ )

El presidente Luis Abinader informó este lunes que está evaluando candidatos para postular un representante que dirija la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), con el apoyo de Estados Unidos y otros aliados internacionales.

Durante su espacio LA Semanal, en esta ocasión desde Santiago, el mandatario explicó que la propuesta fue anunciada recientemente por la encargada de la lucha contra el narcotráfico y los delitos ilícitos del gobierno de la Embajada de Estados Unidos en el país, Rebecca Márquez.

"Nos dijo que iban a apoyar al candidato, un candidato que proponga la República Dominicana para la dirección contra el narcotráfico y el delito", recordó el mandatario.

Estudian perfiles

Abinader dijo que todavía estudian los perfiles de esa persona "para que sea un perfil adecuado". "Esperamos contar con el respaldo de Estados Unidos y de otros aliados por la importancia que tiene esta dirección para la lucha contra el narcotráfico, el crimen y el delito", declaró.

El jefe de Estado dijo que se mantienen en consultas con países aliados para evaluar el perfil más idóneo.

"En otras palabras, todavía estamos evaluando", concluyó.

Reconocimiento de EE. UU. al clima de inversión

El presidente también agradeció el reconocimiento hecho recientemente por Patricia Aguilera, encargada de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en el país, quien valoró positivamente el clima de inversión que, según dijo, ha sido impulsado por su administración.

"Agradecemos ese reconocimiento del gobierno norteamericano. La inversión extranjera es un reto diario, pero seguimos trabajando para mantener ese camino y mejorar", expresó.

Abinader indicó que las políticas implementadas han llevado al país a números récord de inversión. "Estamos viendo que el año pasado fueron unos 4,500 millones de inversión y este año estamos llegando a cerca de 5,000 millones de inversión".

"Eso representa empleos, divisas y creación de riqueza en todos sus aspectos", aseguró el mandatario.