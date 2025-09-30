×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
supresión de pandillas en Haití
supresión de pandillas en Haití

Abinader dice que trabajará por una rápida transición hacia fuerza de la ONU para estabilizar Haití

El mandatario aseguró que le darán "estrecho seguimiento a dicho proceso"

    Expandir imagen
    Abinader dice que trabajará por una rápida transición hacia fuerza de la ONU para estabilizar Haití
    El presidente Luis Abinader calificó como un logro diplomático para la República Dominicana la aprobación en la ONU de una Fuerza de Eliminación de Pandillas en Haití. (ARCHIVO DIARIO LIBRE)

    El presidente Luis Abinader aseguró este martes que trabajará por una rápida transición hacia la nueva fuerza de supresión de pandillas en Haití, aprobada hoy por el Consejo de Seguridad de la ONU.

    "Trabajaremos por una acelerada transición de la MSS, a la nueva fuerza de supresión de pandillas en Haití, y en ese sentido le daremos estrecho seguimiento a dicho proceso", enfatizó el mandatario en un mensaje difundido este martes por la Presidencia.

    La nueva misión, impulsada por Estados Unidos y Panamá, estará coordinada por las Naciones Unidas. Tendrá 5,500 efectivos.

     

    RELACIONADAS

    Esfuerzo de RD

    Abinader consideró un éxito diplomático dominicano su aprobación. "La República Dominicana se siente orgullosa de haber contribuido a este esfuerzo y seguirá trabajando para promover la paz y la estabilidad en la región", enfatizó. 

    Dijo que la diplomacia efectiva y el esfuerzo constante, desempeñó un papel clave en el liderazgo de un grupo de aliados comprometidos con la estabilidad y la seguridad en Haití y la región.

    "Deseamos reconocer también a los tres expresidentes, Leonel Fernández, Hipólito Mejía y Danilo Medina, quienes firmaron, conjuntamente con quien les habla, una carta dirigida a los quince presidentes de los países que integran el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas", expuso Abinader.

    Financiamiento de la MSS

    El jefe de Estado precisó que la nueva fuerza estará dirigida y financiada por expertos de las Naciones Unidas, con un "mandato sólido" para establecer el orden y la seguridad en el vecino país, bajo estrecha supervisión política.

    • Mientras que la logística y operación serán "cuidadosamente planificadas y ejecutadas para garantizar la eficacia en la misión", agregó.
    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.