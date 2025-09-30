El presidente Luis Abinader afirmó este martes que la República Dominicana se siente orgullosa del éxito diplomático alcanzado con la conversión de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad en Haití (MSS) en una "Fuerza de Supresión de Pandillas", compuesta por 5,500 efectivos.

"La República Dominicana se siente orgullosa de haber contribuido a este esfuerzo y seguirá trabajando para promover la paz y la estabilidad en la región", dijo Abinader en un mensaje al país.

Celebró que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas "finalmente escuchó el reclamo que venimos realizando desde hace tiempo, dada la ineficacia de la actual misión internacional de apoyo a la policía haitiana, y aprobó una nueva resolución, creando otra fuerza, apropiadamente llamada, Fuerza de Supresión de Pandillas".

"Trabajaremos por una acelerada transición de la MSS a la nueva fuerza de supresión de pandillas en Haití y en ese sentido le daremos estrecho seguimiento a dicho proceso" Luis Abinader, presidente de la República. “

RD tuvo un papel clave

Abinader resaltó que el Gobierno dominicano, a través de su diplomacia y esfuerzo constante, desempeñó un papel clave en el liderazgo de un grupo de aliados comprometidos con la estabilidad y la seguridad en Haití y la región.

De manera especial reconoció a los expresidente que junto a él firmaron una carta dirigida a los 15 presidentes de los países que integran el Consejo.

"Deseamos reconocer también a los tres expresidentes, Leonel Fernández, Hipólito Mejía y Danilo Medina, quienes firmaron, conjuntamente con quien les habla, una carta dirigida a los quince presidentes de los países que integran el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas", expuso Abinader en un mensaje difundido.

Llamado en el Consejo de Seguridad

El presidente Abinader, durante su discurso ante la octagésima Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas la semana pasada, llamó a los países miembros del Consejo de Seguridad a acoger sin demoras la resolución de Estados Unidos y Panamá ante el Consejo de Seguridad, para lograr la transformación de la MSS, cuyo mandato termina el próximo 2 de octubre.

Precisó que la nueva fuerza, aprobada hoy, estará dirigida y financiada por expertos de las Naciones Unidas, con un mandato sólido para establecer el orden y la seguridad en el vecino país, bajo estrecha supervisión política.

Destacó que la logística y operación serán "cuidadosamente planificadas y ejecutadas" para garantizar la eficacia en la misión.

Un paso decisivo

Abinader definió como un paso decisivo hacia la estabilidad social, política y económica, no solo de Haití, sino de toda la región, la aprobación de la nueva misión, y se comprometió a seguir trabajando para garantizar la implementación efectiva de lo acordado con sus aliados.

"Finalmente, agradecemos a todos los miembros del Consejo de Seguridad por la adopción de esta resolución y en particular a Estados Unidos y Panamá, países que lideran el tema de Haití en ese Consejo", concluyó el mandatario.