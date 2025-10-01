"El presidente nunca dijo que no iba a haber corrupción, lo que dijo es que no iba a haber impunidad", así lo sostuvo este miércoles el ministro Administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista, al ser consultado sobre los recientes escándalos de supuesta corrupción en el Gobierno.

"Lo que el presidente dijo y está cumpliendo es que no va a haber impunidad, como existía en este país. Que corrían las denuncias y se decía: ¿Cuál corrupción? Que nunca vieron nada internamente", añadió.

Indicó que este Gobierno está "comprometido con la transparencia, con la honestidad y la eficiencia".

También explicó que el Poder Ejecutivo es diferente del Poder Legislativo, y que el Ministerio Público está apoderado de los casos relacionados con los hechos recientes. Puso como ejemplo el caso de supuesta corrupción en el Seguro Nacional de Salud (Senasa), el cual se encuentra bajo investigación en el Ministerio Pública.

"Ahora se está combatiendo la corrupción, no permitiendo la impunidad. Como aquí era costumbre, que la impunidad era lo que reinaba" Andrés Bautista, ministro Administrativo de la Presidencia. “

Responde a críticas sobre las obras

Al ser preguntado sobre las críticas por el uso de los fondos públicos, dijo que el Gobierno actual ha establecido "reglas claras" en cuanto a los mecanismos para su ejecución.

"Es sumamente importante este tipo de críticas, porque eso nos permite comparar lo que se hace ahora con los recursos públicos y lo que se hacía anteriormente con los fondos que pagaba Aerodom (Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI). El presidente explicó de manera detallada en qué se iban a gastar. Yo invito a los críticos a que vayan, que pidan la información, que vayan y vean, porque lo que se planteó que se iba a hacer, se está haciendo", sentenció.

Afirmó que es interesante ver esa preocupación de aquellos "que nunca cumplieron con las reglas claras y ahora se están haciendo claras".

El ministro ofreció estas declaraciones al ser abordado por la prensa durante un acto en el que la funcionaria Yadira Henríquez presentó las ejecutorias del Plan de Asistencia Social de la Presidencia durante la gestión 2020–2025.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/01/g2nv6v0wkaeyzgz-1-52dfe314.jpg La directora del Plan de Asistencia Social de la Presidencia, Yadira Henríquez, junto alministro Administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista. (FUENTE EXTERNA)