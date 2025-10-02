Juan Manuel Méndez anuncia que incursionará en política y que saldrá a defender gestión de Abinader

Juan Manuel Méndez, director del COE y de la Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extrahospitalarias (DAEH). ( FUENTE EXTERNA )

El director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), Juan Manuel Méndez, anunció la tarde de este miércoles que incursionará en la política y que saldrá a defender la gestión del presidente de la República, Luis Abinader.

Expresó que, para poder accionar en el mundo político, pone a disposición del mandatario los dos puestos que desempeña en el Gobierno y planteó que, para defender al gobernante, “no necesita un salario ni un presupuesto”.

Además de director del COE, Méndez se desempeña como titular de la Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extrahospitalarias (DAEH).

Planteó que entiende que, ahora mismo, muchas personas deberían salir a defender las ejecutorias del gobierno y que "para nadie es un secreto" la simpatía que él siente por Abinader, las cuales hizo pública en el 2023.

Te puede interesar En los últimos dos meses, la DAEH asistió a más de 14 mil afectados en accidentes de tránsito

“Lo acompañaré mientras él entienda que debo acompañarlo, pero no sin antes decirle, presidente, que mis puestos están a su disposición porque para defenderlo no necesito de un salario ni manejar presupuesto”, acotó en un video que publicó en su cuenta de Instagram.

Méndez recordó que puede hacer vida política porque tiene cinco años que se retiró del Ejército de República Dominicana, entidad de la cual se retiró con el rango de general en el año 2020.

"Hoy, el presidente tiene un año ya de reelecto como presidente constitucional de la República, pues manifiesto mi apoyo irrestricto a él, a su ejecutoria de gobierno que entiendo ha sido excelente, ha sido muy buena" Juan Manuel Méndez Director del COE “

Explicó que apoya a Luis Abinader porque lo considera un hombre serio, trabajador y que ha realizado un trabajo excepcional por el país y el "bienestar de la población" al frente del Ejecutivo.

Méndez también dijo que no está inscripto en ningún partido pólito, pero que ahora "piensa hacerlo ya, de manera definitiva"