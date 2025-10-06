Abinader plantea que la Cumbre de las Américas es más que una reunión de jefes de Estados

Luis Abinader, presidente de la República, habla sobre la Cumbre de las Américas 2025. ( DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS )

El presidente Luis Abinader destacó este lunes la relevancia de la próxima Cumbre de las Américas, que se celebrará en el país, asegurando que representa una gran oportunidad para proyectar a la República Dominicana como un país abierto a las inversiones, el turismo y la cooperación regional.

Durante LA Semanal con la Prensa explicó que, aunque la atención suele centrarse en el encuentro entre jefes de Estado, la cumbre incluye una serie de eventos paralelos de alto impacto que involucran a empresarios, organizaciones sociales y otros sectores estratégicos de todo el continente.

"Mucha gente cree que la Cumbre de las Américas es solo para presidentes, pero va mucho más allá. Hay una cumbre empresarial con miles de empresarios de toda América, una cumbre de la sociedad civil y otras reuniones sectoriales que se celebran en el marco del evento", expresó el mandatario al referirse a los preparativos en curso.

El jefe de Estado indicó que el país se está preparando activamente para aprovechar este escenario internacional como una plataforma de promoción nacional, mostrando el potencial de la República Dominicana en términos de clima de inversión, competitividad económica y atractivo turístico.

"Será una semana muy importante. Vamos a enseñar todo lo que tiene la República Dominicana. Esta es una excelente oportunidad para que el mundo vea por qué somos uno de los países de mayor crecimiento y estabilidad en la región", aseguró.

La Cumbre de las Américas reúne a los líderes del continente americano para discutir temas claves como democracia, desarrollo sostenible, comercio, migración, seguridad y derechos humanos. La participación activa de República Dominicana en esta edición refuerza su papel como actor relevante en el escenario regional. Se realizará del uno al cinco de diciembre próximo en Punta Cana.

Abinader reiteró que el Gobierno dominicano asumirá esta cumbre como un momento clave para fortalecer relaciones internacionales, atraer inversión extranjera y continuar posicionando al país como un destino confiable y competitivo en América Latina y el Caribe.

Polémica por países que no fueron invitados

La decisión del Gobierno de no invitar a Cuba, Nicaragua y Venezuela a la cumbre ha generado controversia con algunos representantes de esos países.

El último en referirse al tema fue el ministro de Interior venezolano, Diosdado Cabello, quien dijo este lunes que una Cumbre de las Américas sin Venezuela, es "cualquier otra cosa" y dijo que Abinader "recibió orden" para dejar fuera al país sudamericano.