Presidente Abinader resalta aportes de los Juegos Escolares 2025

Los Juegos Escolares 2025 se realizan en San Francisco de Macorís. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente de la República, Luis Abinader, resaltó este lunes la trascendencia de los Juegos Escolares Nacionales como una herramienta clave para el desarrollo físico, emocional y social de los estudiantes, así como para el fortalecimiento de las infraestructuras deportivas en las comunidades.

Durante LA Semanal con la Prensa, el mandatario habló de la edición realizada en San Francisco de Macorís y dijo que esta iniciativas constituyen una inversión estratégica en la juventud dominicana y reiteró su compromiso de garantizar su celebración de manera anual y sostenida.

"El éxito de esta edición demuestra que los Juegos Escolares no solo fomentan el deporte y la sana competencia, sino que impactan directamente en la salud mental, emocional y en la formación integral de nuestros niños, niñas y adolescentes", expresó Abinader.

Planteó que, además del impacto social, el evento permitió la rehabilitación de instalaciones deportivas en la provincia Duarte, lo que representa una mejora duradera para el desarrollo local del deporte. "Es una oportunidad para dinamizar las comunidades, generar empleos y dejar infraestructura renovada para el uso de todos", subrayó.

El gobernante destacó que la realización regular de los Juegos Escolares marca una diferencia significativa frente a años anteriores, cuando el evento no se realizaba con periodicidad. La meta, indicaron, es que cada edición supere a la anterior, tanto en organización como en participación.

"El Gobierno está comprometido con seguir impulsando el deporte escolar como parte esencial del sistema educativo y como base para la formación de ciudadanos saludables, disciplinados y con sentido de comunidad", indicaron desde el Ministerio de Educación y el Ministerio de Deportes, entidades responsables del evento.

Los Juegos Escolares reúnen a estudiantes de todas las regiones del país en distintas disciplinas deportivas, promoviendo valores como la disciplina, la solidaridad y el trabajo en equipo, al tiempo que se identifican jóvenes con potencial para desarrollarse en el alto rendimiento.