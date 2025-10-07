Daniel Toribio: el 80 % de la deuda se usa para mantener el gasto corriente del Gobierno

Daniel Toribio, exministro de Hacienda y titular de su Secretaría de Asuntos Económicos de la Fuerza del Pueblo, habló de la deuda del país. ( FUENTE EXTERNA )

Continúa este el rechazo a las declaraciones del presidente de la República, Luis Abinader, de que su gestión utiliza el 80 % de las deudas que ha contraído para pagar montos de los gobiernos del PLD, encabezados por los exmandatarios Leonel Fernández y Danilo Medina.

La negativa de hoy llega de la Fuerza del Pueblo, partido del cual Fernández es el actual presidente y formó al abandonar el de la Liberación Dominicana (PLD).

La organización habló a través del exministro de Hacienda y titular de su Secretaría de Asuntos Económicos, Daniel Toribio. El político dijo que la declaración de Abinader no coincide con los datos oficiales de ese ministerio.

Explicó que entre 2020 y 2025 el gobierno dominicano ha requerido un financiamiento total de 2.2 billones de pesos, de los cuales solo un 25.6 % se ha destinado a amortizar pasivos previos.

"El 74 % restante, que supera RD$1.6 billones, se ha utilizado para cubrir gastos corrientes, subsidios y déficits fiscales, sin que se haya invertido en infraestructura ni en proyectos productivos", afirmó el economista en datos suministrados la la FP en una nota de prensa.

Agregó que, de ese monto, las denominadas aplicaciones financieras, que son los recursos usados para amortizar o refinanciar deudas previas, representan "apenas RD$564 mil millones, es decir, un 25.6 % del total".

En adición, el exministro de Hacienda precisó que una parte de esas amortizaciones es de deudas contraídas por esta administración, "por lo que debemos afirmar que más del 80 % del financiamiento no se dedica a pagar deudas de otras administraciones. La realidad es que el país sigue endeudándose para sostener su presupuesto diario, no para reducir su deuda ni para generar desarrollo sostenible", dijo.

Toribio concluyó señalando que la Fuerza del Pueblo seguirá insistiendo en una política fiscal más responsable y transparente, que oriente el endeudamiento hacia proyectos de infraestructura, empleo y productividad.

Palabras de Abinader

El mandatario hizo las declaraciones sobre la deuda pública del país durante LA Semanal con la Prensa. Ahí dijo también que su gobierno es el único que ha reducido la deuda de la nación, punto que también fue refutado por el PLD.

"Fuimos el único gobierno que, en términos porcentuales, ha disminuido la deuda en relación al PIB. El 80 % de la deuda que hemos tomado es para pagar la deuda que ellos contrataron en su gobierno", aseguró Abinader.