Gaza
Gaza

Luis Abinader celebra acuerdo de paz entre Hamas e Israel y felicita a Donald Trump

El mensaje de Abinader siguió al anuncio de Trump sobre un acuerdo de cese al fuego parcial entre Israel y Hamas, que incluiría la liberación gradual de rehenes

    Expandir imagen
    Luis Abinader celebra acuerdo de paz entre Hamas e Israel y felicita a Donald Trump
    El mensaje de Abinader siguió al anuncio de Donald Trump sobre un acuerdo de cese al fuego parcial entre Israel y Hamas en Gaza. (EFE)

    El presidente dominicano Luis Abinader celebró este jueves el anuncio de la primera fase de un proceso de paz en Gaza, calificándolo como "un paso crucial hacia la convivencia en Medio Oriente" y felicitando el papel del expresidente estadounidense Donald Trump, así como la mediación de Qatar y Egipto en el acuerdo.

    "Celebramos el acuerdo que trae paz a Gaza, un paso crucial hacia la convivencia en el Medio Oriente. Felicitamos el liderazgo del presidente @realDonaldTrump, así como los esfuerzos de los Gobiernos de Qatar y Egipto, cuya mediación abre una esperanza para millones de personas afectadas por el conflicto", escribió Abinader en su cuenta de X (antes Twitter).

    Un acuerdo de alto el fuego parcial

    El mensaje de Abinader siguió al anuncio de Trump sobre un acuerdo de cese al fuego parcial entre Israel y Hamas, que incluiría la liberación gradual de rehenes, la entrada de ayuda humanitaria y el retiro limitado de tropas israelíes de zonas densamente pobladas en Gaza.

    El pacto, presentado como la "primera fase de un proceso más amplio de paz", fue negociado con el apoyo de Qatar y Egipto, dos países que han desempeñado papeles recurrentes en la mediación de treguas anteriores entre Israel y Hamas.

    RELACIONADAS
    • Según fuentes diplomáticas citadas por Reuters y AP, la mediación de ambos gobiernos fue decisiva para lograr un consenso preliminar tras meses de bombardeos y bloqueo en la Franja de Gaza.

    El acuerdo fue recibido con cautela por líderes y organismos internacionales. Naciones Unidas y la Unión Europea emitieron comunicados expresando su respaldo a la iniciativa, aunque advirtieron que la paz solo será sostenible si incluye una hoja de ruta política que garantice la seguridad de ambas partes y la reconstrucción de Gaza.

    En Israel, el gobierno calificó la medida como "una oportunidad condicionada al cumplimiento de los compromisos de seguridad", mientras que Hamas describió el pacto como "un alivio temporal".

