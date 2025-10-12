Legisladoras presentarán proyecto de reforma integral para erradicar la violencia contra mujeres
La propuesta contempla la reforma de tres piezas fundamentales: la Ley 24-97 sobre Violencia Intrafamiliar, el Código para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 136-03) y el recientemente aprobado Código Penal (Ley 74-25 de 2025)
Legisladoras de todos los partidos con representación en el Congreso Nacional presentarán este lunes una propuesta de reforma integral para fortalecer el marco legal de protección frente a la violencia que afecta a mujeres, niñas, niños y adolescentes.
La iniciativa será entregada a las 10:00 de la mañana en la Sala de la Asamblea Nacional a los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados. El proyecto plantea un conjunto de leyes complementarias con enfoque preventivo, protector, restaurativo y humanizado, alineado con las metas nacionales de desarrollo al 2030 y 2035.
El grupo de diputadas y senadoras ha consensuado -refiere una nota de prensa- una propuesta multipartidista que busca dar respuesta unificada y técnica a la violencia intrafamiliar, de género y vicaria, priorizando la prevención y la protección de los derechos de las víctimas.
Las legisladoras forman parte de todos los partidos con representación oficial en el Congreso Nacional y se han unido con una visión de Estado, más allá de las fronteras partidarias, para impulsar una reforma integral, moderna y efectiva frente a la violencia en todas sus manifestaciones.
Tres leyes clave
La propuesta contempla la reforma de tres piezas fundamentales: la Ley 24-97 sobre Violencia Intrafamiliar, el Código para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 136-03) y el recientemente aprobado Código Penal (Ley 74-25 de 2025).
- El proyecto incorpora nuevas figuras como la violencia vicaria, además de incluir herramientas tecnológicas de prevención y monitoreo, sistemas de acompañamiento familiar y escolar, y registros unificados para el seguimiento de casos.
Las legisladoras señalaron que se trata de una iniciativa con visión de Estado, más allá de banderas partidarias, y que representa un "hito histórico" de consenso político, al colocar la vida, la familia y la niñez por encima de las diferencias ideológicas.
Enfoque interinstitucional y justicia restaurativa
Uno de los objetivos centrales es mejorar la articulación interinstitucional y fortalecer el sistema nacional de protección, integrando los ámbitos legal, social y educativo. También se busca promover la justicia restaurativa y una atención centrada en las víctimas.
El proyecto es parte de los compromisos asumidos por la República Dominicana en materia de derechos humanos y desarrollo sostenible, y se propone como una política de Estado sostenida en el tiempo, con metas verificables hacia 2030 y 2035.
- El conjunto de diputadas y senadoras ha coincidido en la necesidad de construir una respuesta unificada, técnica y humana, que priorice la prevención, protección y restauración de los derechos de las víctimas.
- Según explicaron, ese esfuerzo multipartidista busca dejar sentadas las bases de una política de país sostenida en el tiempo, con metas verificables hacia el 2030 y 2035, orientadas a erradicar la violencia intrafamiliar, de género y vicaria.