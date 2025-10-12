Legisladoras presentarán proyecto de reforma integral para erradicar la violencia contra mujeres

El proyecto de reforma integral que procura evitar la violencia contra la mujer será entregado este lunes 13 de octubre en el Congreso Nacional. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

Legisladoras de todos los partidos con representación en el Congreso Nacional presentarán este lunes una propuesta de reforma integral para fortalecer el marco legal de protección frente a la violencia que afecta a mujeres, niñas, niños y adolescentes.

La iniciativa será entregada a las 10:00 de la mañana en la Sala de la Asamblea Nacional a los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados. El proyecto plantea un conjunto de leyes complementarias con enfoque preventivo, protector, restaurativo y humanizado, alineado con las metas nacionales de desarrollo al 2030 y 2035.

El grupo de diputadas y senadoras ha consensuado -refiere una nota de prensa- una propuesta multipartidista que busca dar respuesta unificada y técnica a la violencia intrafamiliar, de género y vicaria, priorizando la prevención y la protección de los derechos de las víctimas.

Las legisladoras forman parte de todos los partidos con representación oficial en el Congreso Nacional y se han unido con una visión de Estado, más allá de las fronteras partidarias, para impulsar una reforma integral, moderna y efectiva frente a la violencia en todas sus manifestaciones.

Tres leyes clave

La propuesta contempla la reforma de tres piezas fundamentales: la Ley 24-97 sobre Violencia Intrafamiliar, el Código para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 136-03) y el recientemente aprobado Código Penal (Ley 74-25 de 2025).

El proyecto incorpora nuevas figuras como la violencia vicaria, además de incluir herramientas tecnológicas de prevención y monitoreo, sistemas de acompañamiento familiar y escolar, y registros unificados para el seguimiento de casos.

Las legisladoras señalaron que se trata de una iniciativa con visión de Estado, más allá de banderas partidarias, y que representa un "hito histórico" de consenso político, al colocar la vida, la familia y la niñez por encima de las diferencias ideológicas.

Enfoque interinstitucional y justicia restaurativa

Uno de los objetivos centrales es mejorar la articulación interinstitucional y fortalecer el sistema nacional de protección, integrando los ámbitos legal, social y educativo. También se busca promover la justicia restaurativa y una atención centrada en las víctimas.

El proyecto es parte de los compromisos asumidos por la República Dominicana en materia de derechos humanos y desarrollo sostenible, y se propone como una política de Estado sostenida en el tiempo, con metas verificables hacia 2030 y 2035.

El conjunto de diputadas y senadoras ha coincidido en la necesidad de construir una respuesta unificada, técnica y humana, que priorice la prevención, protección y restauración de los derechos de las víctimas.

Según explicaron, ese esfuerzo multipartidista busca dejar sentadas las bases de una política de país sostenida en el tiempo, con metas verificables hacia el 2030 y 2035, orientadas a erradicar la violencia intrafamiliar, de género y vicaria.