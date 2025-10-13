El presidente Luis Abinader dijo este lunes que no tiene comentarios sobre la decisión de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien confirmó que no asistirá a la próxima Cumbre de las Américas, que se celebrará en diciembre en Punta Cana.

"Yo voy a contestar con las mismas palabras que la presidenta Claudia, cuando le preguntaron qué opinaba sobre el Premio Nobel de la Paz y ella dijo: ´no comentarios´. Yo quiero contestar con esas mismas palabras", expresó el mandatario al ser consultado durante LA Semanal sobre su parecer respecto a la postura de la mandataria mexicana.

Lo que sí quiso destacar fue que, en la Cumbre de las Américas, la República Dominicana está comprometida con las "3D": diálogo, democracia y derechos humanos. "De eso se trata la Cumbre de las Américas", sostuvo.

Presidenta de México no vendrá a la Cumbre

Sheinbaum, confirmó hoy que no asistirá a la próxima Cumbre de las Américas, y afirmó que su gobierno aún evalúa si enviará a un representante de la Cancillería mexicana.

Durante su conferencia matutina en el Palacio Nacional de México, Sheinbaum fue consultada sobre la exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua del encuentro hemisférico y respondió de forma tajante:

"No, no voy a asistir", dijo la mandataria.

A la pregunta de si México tendrá representación en el foro, Sheinbaum añadió:

"Es lo que estamos viendo, a ver si habrá alguien de Cancillería que pudiera ir".

Las razones por las que no viene

La presidenta explicó que su decisión está motivada, entre otras razones, por la situación interna del país y su desacuerdo con la exclusión de naciones latinoamericanas.

"En lo personal, primero, pues nunca estamos de acuerdo con que se excluya a ningún país... pero además, en la circunstancia actual, hay que estar atendiendo al país y en particular la emergencia", expresó, en referencia a las inundaciones en el centro de México, que han dejado más de sesenta muertos.

Sheinbaum reiteró que su posición es coherente con la línea diplomática de su gobierno, que aboga por la inclusión de todos los estados del continente en los espacios multilaterales.



