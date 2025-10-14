¿Quién es Leandro Villanueva Acebal, postulado por RD para dirigir la oficina antidrogas de la ONU?

Leandro José Villanueva Acebal, quien fue postulado este martes por el presidente Luis Abinader para dirigir la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), en representación del gobierno de la República Dominicana, tiene amplia experiencia en finanzas, gestión pública y cooperación internacional.

En el sector público ha liderado procesos de transformación institucional y reformas regulatorias en los ámbitos de medicamentos, alimentos y productos controlados, desempeñándose como Viceministro de Salud Pública y posteriormente como director general de la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios del Ministerio de Salud Pública (Digemaps).

Su gestión en estos puestos se caracterizó "por el fortalecimiento de marcos normativos, la reducción de tiempos regulatorios y la coordinación de acciones conjuntas contra la falsificación, el contrabando y el desvío de sustancias controladas", resaltó la Presidencia de la República en una información.

Actualmente es miembro de la Junta Directiva de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).

Villanueva Acebal ha colaborado con organismos internacionales en el desarrollo de capacidades técnicas, la armonización regulatoria y la cooperación multilateral.

Actualmente participa en juntas directivas del sector financiero y de inversión, "integrando la visión pública y privada para la formulación de políticas sostenibles".

Formación académica

Villanueva Acebal es licenciado en Finanzas y Riesgos por la Universidad de St. Mary´s en San Antonio, Texas. Posee un MBA por la Universidad de Miami, una especialización en Control e Investigación de Precursores de Drogas y estudios complementarios en Diplomacia Global, Gerencia de Operaciones, Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Tendencias Emergentes en Drogas Sintéticas.

Sobre la propuesta

En LA Semanal del pasado 15 de septiembre, Rebecca Márquez, directora de la Oficina de Asuntos Internacionales Antinarcóticos y Aplicación de la Ley en el Departamento de Estado, tramitó la propuesta al presidente Luis Abinader para que un representante del gobierno dominicano encabece el más importante organismo de la ONU sobre el combate a la droga y el delito a nivel mundial.

En esa ocasión, Márquez explicó que la actual directora ejecutiva de la Unodc, Ghada Waly, dejará su cargo en noviembre de 2025, al término de un período de transición, lo que abrirá un proceso de selección para ocupar la vacante.

En ese sentido, Estados Unidos consideró que la República Dominicana tiene la trayectoria y el compromiso necesarios en materia de control de drogas y lucha contra el crimen organizado para proponer un candidato con capacidad de liderazgo.

El Gobierno estadounidense resaltó que el país ha demostrado buenas prácticas en la aplicación de políticas contra el narcotráfico y la criminalidad, por lo que su eventual candidatura "contribuiría a fortalecer el papel de la Unodc como organismo especializado en la materia".

En su momento, el presidente Abinader aceptó la propuesta y expresó su gratitud por el reconocimiento a los esfuerzos que su gobierno viene desarrollando en la lucha contra las drogas, subrayando que constituye una prioridad de Estado mantener y profundizar esos avances.