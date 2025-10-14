República Dominicana respalda alto al fuego entre Israel y Hamás y valora mediación internacional

La sede de la Cancillería dominicana. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

El Gobierno dominicano informó este martes que acoge con "profunda satisfacción" el acuerdo de alto al fuego alcanzado entre Israel y Hamás, con la mediación de los gobiernos de Estados Unidos, Egipto, Catar y Türkiye, y respalda el compromiso manifestado por las partes involucradas en favor de la paz, la seguridad y el alivio humanitario.

Un comunicado difundido en las redes por el Ministerio de Relaciones Públicas señala que la República Dominicana alberga la esperanza de que este acuerdo ponga fin al grave sufrimiento de cientos de miles de civiles inocentes que han pagado un precio inmerecido por este conflicto.

"Valoramos especialmente la liberación de los rehenes, el canje de prisioneros y el reconocimiento de la urgencia de restablecer el acceso humanitario a las poblaciones más afectadas", indicó la Cancillería.

Reconoce gobiernos mediadores

El Gobierno dominicano dijo que reconoce el papel decisivo de los gobiernos mediadores —Estados Unidos, Egipto, Catar y Türkiye—, en particular el liderazgo demostrado por el presidente estadounidense, Donald Trump, para facilitar un proceso de negociación complejo.

Llama a que estos esfuerzos continúen con perseverancia, transparencia y mecanismos confiables de verificación, e insta a las partes a evitar cualquier acción que socave el acuerdo.

"República Dominicana confía en que la comunidad internacional continúe apoyando los esfuerzos de reconstrucción, protección civil y justicia, y que se preserve un entorno propicio para la continuación del diálogo", apunta el comunicado.

Afirma que la solución a los conflictos debe lograrse por medios diplomáticos y pacíficos, en estricto respeto del derecho internacional, el derecho internacional humanitario, los derechos humanos y el principio de autodeterminación de los pueblos, "pilares esenciales consagrados en la Carta de las Naciones Unidas".

