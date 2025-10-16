Abinader felicita a la FAO en su 80 aniversario: ocho décadas de servicio a la humanidad

Luis Abinader habla durante el diálogo regional sobre el estado de la seguridad alimentaria de la FAO. ( ARCHIVO )

El presidente de la República, Luis Abinader, felicitó este jueves a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) por su 80 aniversario.

"Ocho décadas de servicio a la humanidad, acompañando a los países en los momentos más difíciles, promoviendo la seguridad alimentaria, la nutrición y la erradicación del hambre en todas sus formas", expresó el jefe de gobierno durante una alocución que hizo en un video publicado en sus redes sociales.

Dijo que este organismo ha sido, a lo largo de estos años, un faro de esperanza y de cooperación internacional.

"La República Dominicana se siente profundamente identificada con esa misión. Nuestro compromiso con garantizar el derecho a una alimentación adecuada para cada dominicano y dominicana es absoluto" Luis Abinader Presidente de RD “

Destaca avances de RD en seguridad alimentaria

En ese sentido, Abinader manifestó que eso se refleja en las políticas y programas para fortalecer los sistemas agroalimentarios, apoyar a los productores y asegurar que la seguridad alimentaria sea una de los pilares del desarrollo nacional.

"Hemos logrado una reducción histórica de la subalimentación que pasó de un 8.3 en el 2019 a 3.6 en el 2025", aseveró.

Afirmó que este avance coloca el país en una posición de liderazgo frente a los promedios internacionales, "por debajo del 8.2 % a nivel mundial, del 5.1 % en América Latina y a distancia del preocupante 17.5% en el Caribe. Estos datos reflejan no solo estadísticas, sino vidas transformadas, familias con más oportunidades y un futuro más seguro para nuestra niñez".

El jefe de Estado reafirmó su disposición de continuar trabajando por un mundo más justo justo, más solidario y libre de hambre.

